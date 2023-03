Pesos e cocaina in cassaforte, 59enne arrestato

Spacciava in piazza in pieno giorno mentre nella cassaforte di casa custodiva cocaina, bilancini, denaro colombiano e venezuelano. Arrestato dai carabinieri di Quattro Castella Gion Cesare Fontanili, un 59enne italiano residente a Bibbiano. Martedì alle 17 una pattuglia ha osservato in piazza Garibaldi due uomini che con atteggiamenti molto guardinghi e fare elusivo si scambiavano qualcosa. Appena il "cliente" si è allontanato, sono intervenuti fermando il bibbianese.

Il controllo ha confermato i sospetti: nella tasca della giacca l’uomo nascondeva 4 dosi di cocaina già confezionate, pronte allo spaccio, mentre nella tasca dei pantaloni c’erano 230 euro in contanti. Si è passati alla perquisizione domiciliare dell’abitazione del 59enne, dove nella cassaforte è stato scoperto un involucro pieno di cocaina (una ventina di grammi), due bilancini di precisione oltreché materiale per il confezionamento. I controlli nella casa hanno portato al sequestro di oltre 20 grammi di cocaina, danaro contante per oltre 200 euro, 12mila pesos colombiani, 12 dollari americani e bolivar venezuelani. L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.

L’uomo ieri è comparso davanti al giudice Francesca Piergallini per la direttissima, avvalendosi della facoltà di non rispondere. Il pm ha chiesto l’obbligo di firma e il divieto di dimora a Quattro Castella. L’avvocato difensore Davide Martinelli si è opposto alla convalida dell’arresto: ha citato le linee guida della Procura di Bologna secondo cui se l’arresto viene considerato facoltativo, perché la quantità di droga ritrovata è modica, non vanno applicate misure restrittive salvo che non emergano altri elementi come la pericolosità. Il giudice ha convalidato l’arresto, con obbligo di dimora a Bibbiano e di presentarsi quotidianamente in caserma in attesa del processo a fine aprile.