Pestaggi a Santa Croce: "Aggressore identificato". Indagini ancora in corso

Uno degli autori delle brutali aggressioni avvenute circa dieci giorni fa nel quartiere di Santa Croce sarebbe un uomo di 44 anni, di origine sudamericana e residente in città, pluripregiudicato. Le informazioni arrivate ieri alla stampa non hanno però trovato conferme ufficiali da parte dell’Arma reggiana, che garantisce sullo svolgimento di indagini serrate "e svolte nel massimo riserbo – è la puntualizzazione arrivata alla redazione – per riuscire a fare piena luce su quanto accaduto". Secondo quanto riferito dall’agenzia Dire, "lo stesso aggressore avrebbe confermato ai militari l’origine immotivata e gratuita del gesto violento".

La vicenda ha agitato non poco l’opinione pubblica, dal momento che i violenti pestaggi tra via Saragat e via Del Chionso sarebbero avvenuti senza nessuna apparente ragione. A subire tale violenza gratuita sono stati due uomini, uno di 44 anni e l’altro di 36. Nel primo caso, si tratta di di un autista di autobus, dipendente della Til, che si stava recando a lavoro in monopattino.

Erano da poco passate le 5 del mattino del 16 settembre scorso, quando l’uomo è stato investito in via Saragat da un’auto con a bordo due uomini, che lo hanno poi tempestato di pugni e calci e lo hanno sfregiato al volto con un collo rotto di bottiglia. Il 44enne è stato ricoverato in ospedale a Parma dove nei giorni scorsi è stato operato.

Gli stessi individui, secondo la ricostruzione fatta finora dalle forze dell’ordine, si sarebbero poi accaniti su un 36enne, Manuel Setti, che in quel momento si trovava in via Del Chionso. La vittima stava facendo jogging quando, all’improvviso, si è riproposto lo stesso copione: l’auto l’ha prima inseguito e poi i due uomini sono scesi, accanendosi contro di lui con una violenza inaudita. Il 36enne nei giorni seguenti ha raccontato ciò che gli era accaduto sia sui sui profili social che alla stampa locale: ha raccontato di aver chiesto aiuto a un bar lì vicino e che nessuno in quel momento si sia mosso per dargli una mano. "Mi hanno praticamente massacrato pochi metri dal bar – ha raccontato –. Se non me ne fossi andato rapidamente, pensando anche all’incolumità dell’anziano cliente che era lì a fare colazione e al proprietario, probabilmente avrebbero anche distrutto il locale". Da qui la denuncia anche per omissione di soccorso, oltre che per l’aggressione subita.