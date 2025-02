Pestaggi del branco. Quattro minori denunciati per le botte e il furto

Sono stati identificati e denunciati al Tribunale dei minori di Bologna i quattro presunti autori di un violento pestaggio ai danni di un adolescente, avvenuto a metà ottobre dello scorso anno al parco della Pace di Correggio.

Gli stessi – con età compresa tra i 15 e 17 anni, residenti nella zona – sarebbero pure gli autori di altro episodio avvenuto poco prima, con il furto di venti euro dalle tasche dei pantaloni di un adolescente, che era stato avvicinato dal "branco" di bulli.

Alla vittima era stato chiesto del denaro, con un attimo di distrazione che era servito agli indagati per portargli via la banconota. Era accaduto in centro a Correggio.

Ma il peggio doveva ancora arrivare. Poco dopo, infatti, nel parco affacciato su via don Minzoni, lo stesso gruppetto di giovanissimi aveva fermato due ragazzi che transitavano in bici. Con atteggiamento minaccioso erano stati invitati ad allontanarsi, "perché questo è territorio nostro".

E poi botte con spintoni, calci, pugni, perfino bastonate e colpi sferrati con la cinghia di una cintura.

L’arrivo di alcuni passanti, che avevano segnalato i fatti ai carabinieri, aveva convinto gli aggressori a fuggire in fretta. I due giovani ciclisti, una volta ripresisi da quella terribile esperienza, sono stati accompagnati in ospedale per medicare contusioni giudicate guaribili entro una settimana. Poi, con i genitori, hanno inoltrato formale denuncia in caserma. Le indagini sono state rese più difficili dal fatto che le parti pare che non si conoscessero. Ma gli accertamenti hanno portato ai quattro minorenni, con le denunce notificate una settimana fa. L’accusa è di lesioni personali aggravate, con l’aggiunta del furto con destrezza per l’episodio avvenuto poco prima.

Il risultato dell’indagine dei militari coordinati dal comandante Giuseppe Martines potrebbe essere utile anche ad accertamenti per altri episodi di bullismo (talvolta con minacce e violenza) avvenuti di recente a Correggio, tra parchi e luoghi di ritrovo. Non si esclude, infatti, che in questi fatti (probabilmente non tutti formalmente segnalati alle forze dell’ordine) possano essere coinvolti, tutti o in parte, gli stessi minorenni ora indagati per gli episodi di ottobre.

Soddisfazione per l’identificazione dei presunti aggressori viene espressa dal sindaco correggese, Fabio Testi: "Come già detto alle famiglie delle vittime, che abbiamo incontrato nei mesi scorsi, mettiamo in campo ogni misura per contrastare questi gravi episodi, partendo da iniziative di diffusione e condivisione di valori positivi quali la democrazia, il rispetto degli altri e delle regole, per creare una comunità con un senso di appartenenza condiviso".