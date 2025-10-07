Pestaggi di Santa Croce: "Sono ancora sotto choc"

Concorso in lesioni, con le aggravanti dell’uso di armi (un coccio di bottiglia), dei futili motivi e dell’aver causato conseguenze fisiche alle persone aggredite per oltre 40 giorni. È l’ipotesi di reato formulata dal pubblico ministero Maria Rita Pantani per i due giovani gravemente indiziati di essere gli autori del pestaggio ai danni di due cittadini avvenuto il 16 settembre nel quartiere Santa Croce.

Per i 25enni Alberto Wilmer Portoreal Asencio, di origini dominicane, e il suo presunto complice, l’albanese Klevis Hoxhaj, le manette sono scattate nella mattinata di sabato, quando sono stati condotti in carcere a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice delle indagini preliminari Matteo Gambarati ed eseguita dai carabinieri.

Questa mattina i due giovani, entrambi residenti in città e con precedenti penali, difesi dagli avvocati Helmut Bartolini (per Asencio) e Federico De Belvis (per Hoxhaj), compariranno davanti al gip per sottoporsi all’interrogatorio di garanzia.

Dapprima, all’alba, era stato aggredito il 36enne Manuel Setti, musicista (nella foto): quella mattina era uscito per andare a correre ed era stato affiancato da una Fiat Punto che aveva tentato di investirlo. Dalla macchina erano scesi due individui che lo avevano colpito con calci e pugni, per poi dileguarsi.

"L’intera vicenda è sottoposta a scrupolose indagini da parte dell’autorità giudiziaria – scrive l’avvocato Alessandro Occhinegro, che assiste il 33enne picchiato –. Ogni elemento utile all’accertamento dei fatti è già stato formalmente depositato agli atti, compresa la sua certificazione medica".

Alla prognosi iniziale di una settimana, formulata all’ospedale, se n’è aggiunta una ulteriore di 30 giorni redatta dal medico di base per i postumi del pestaggio.

"La brutale aggressione ha colpito direttamente la sua integrità personale. Ci riserviamo una richiesta risarcitoria verso i responsabili sia in sede civile sia penale", annuncia l’avvocato Occhinegro, che definisce l’episodio "un fenomeno di concreto allarme sociale per la collettività tutta".

Il legale, da noi interpellato, descrive il 36enne "ancora provato dell’accaduto. Ora vuole giustizia".

Poco dopo, verso le 6, era stato preso di mira un 44enne autista di Til che stava andando a lavorare, colpendolo prima con un coccio di bottiglia al volto e poi riempiendolo di botte. Era stato portato all’ospedale Maggiore di Parma con una prognosi di 45 giorni.

"Il mio assistito ha temuto per la propria vita. Ha il viso tumefatto, fatica a parlare ed è ancora sotto choc", afferma l’avvocato Cinzia Barbetti che racconta il calvario ospedaliero e le preoccupazioni. "Dapprima è stato operato all’occhio al reparto Maxillo-facciale di Parma e gli è stato ricucito il lobo dell’orecchio. Ha un taglio sottomandibolare dall’orecchio destro sino al mento", spiega il legale. "Poi è stato portato all’ospedale reggiano dove si è sottoposto a due interventi alla gamba. Ha riportato fratture scomposte e dovrà fare altre operazioni: non sappiamo ancora se potrà tornare a fare l’autista".

In base al racconto del suo assistito, l’avvocato Barbetti ritiene che la Procura potrebbe aggravare la qualificazione giuridica dei fatti: "Non abbiamo manie giustizialiste, ma vorremmo un inquadramento più vicino possibile alla realtà dell’accaduto – dichiara il legale –. Vanno vagliate l’ipotesi di tentato omicidio e anche le aggravanti come la premeditazione. Bisogna capire perché gli aggressori hanno interrotto l’azione: il 44enne è stato bloccato con l’auto e picchiato; lui ha lamentato con voce sommessa il male fisico, ma non ha chiesto aiuto, poi ha capito di essere ancora vivo. Forse credevano di averlo finito e se ne sono andati". A detta del legale, "gli aggressori erano usciti con lo scopo di fare qualcosa. Alla luce dei loro precedenti, si direbbe che stavano cercando un corpo a corpo e che hanno una pericolosità più o meno indotta".