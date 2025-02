Pestaggio al detenuto in cella. Condannati i dieci agenti: "Ma non ci fu alcuna tortura". Pene da quattro mesi a due anni

Vi furono condotte illecite da parte degli agenti della polizia penitenziaria verso il 44enne tunisino allora detenuto nel carcere di Reggio, ma non tali da configurare la grave accusa di tortura aggravata formulata dalla Procura e riconosciuta in prima battuta anche dal gip. È questo il senso della sentenza di primo grado emessa ieri sera dal giudice dell’udienza preliminare Silvia Guareschi per i dieci agenti imputati, oltre che per quel reato, anche per lesioni al 44enne e falso nelle relazioni sull’episodio contestato, datato 3 aprile 2023 e che fu denunciato dal detenuto. Tutti quanti, sottoposti attualmente alla misura cautelare della sospensione dal lavoro, hanno scelto il rito abbreviato; il pubblico ministero Maria Rita Pantani aveva chiesto pene severe: 5 anni e 8 mesi per il viceispettore Luca Privitera, accusato di tutti e tre i reati; 5 anni per altri sette imputati per tortura e lesioni; 2 anni e 4 mesi per i due che dovevano rispondere solo di falso.

Il giudice Guareschi ieri ha riqualificato l’accusa di tortura aggravata nel reato di abuso di autorità contro detenuti in concorso e ha riformulato le lesioni in percosse. Poi ha deciso le condanne, tutte quante con pena sospesa per cinque anni e non menzione nel casellario, molto più lievi di quelle chieste dal pm. Un verdetto che è stato accolto con lacrime di commozione, abbracci e pacche sulle spalle, in presenza di diversi colleghi venuti a esprimere loro solidarietà. In tribunale è apparso anche don Daniele Simonazzi, cappellano del carcere. Per Privitera (avvocato Federico De Belvis), disposti 2 anni per questi due reati più il falso. Il gup ha poi deciso, per abuso di autorità e percosse, un anno, con la continuazione tra i reati per gli assistenti capo Giovanni Mastinu (avvocato De Belvis) e Angelo Pio Latino (avvocato Nicola Tria), oltre all’agente Giovanni Navazio (avvocato Luigi Marinelli). Sempre per queste due accuse, per l’assistente capo Federico Lioce (avvocato Alessandro Conti) una pena di 6 mesi e 20 giorni; agli agenti Angelo Di Pasqua (avvocato Sinuhe Curcuraci) Giuseppe Valletta (avvocato Pier Francesco Rossi e Carlo De Stavola) e Umberto Esposito Marroccella (avvocato De Belvis) 4 mesi. Un anno, per il solo reato di falso del quale erano imputati, anche per l’assistente capo Andrea Affinito (avvocato De Belvis) e il viceispettore Giampietro Urso (avvocato Conti). Gli accertamenti si erano basati sul video delle telecamere interne. Secondo la ricostruzione investigativa, il detenuto uscì dalla stanza della direttrice del carcere dopo averla insultata per essere stato sanzionato per violazioni del regolamento. Fu incappucciato con una federa al collo e colpito con pugni mentre veniva spinto verso il reparto di isolamento. Quindi denudato e condotto nella cella; qui, non più col volto coperto, sarebbe stato preso a calci e pugni e lasciato nudo dalla cintola in giù. Per il pm, fu attestato falsamente che il 44enne cercò di colpire gli agenti con una lametta sputata con tracce di sangue, che avrebbe attinto Privitera al colletto, e che gli erano state trovate lamette in tasca: a suo dire non esistevano e sarebbero state evocate solo dopo per costruire una linea. Durante le repliche delle parti, ieri il pm ha insistito sul fatto che, se anche lui avesse avuto lamette, l’incappucciamento e le altre condotte non erano ammissibili. E ha detto anche che andrebbe valutata la posizione della direttrice del carcere, ritenuta ambigua anche dal gip.

Nel febbraio 2024 il Guardasigilli Carlo Nordio e il ministro degli Interni Matteo Piantedosi parlarono di "azioni inaccettabili". I dieci imputati devono versare in solido tra loro una provvisionale di 10mila euro e il risarcimento al detenuto, costituito parte civile attraverso l’avvocato Luca Sebastiani. E pagare i danni in separata sede alle altre quattro parti civili: Garante nazionale e regionale dei detenuti, associazioni per la tutela dei detenuti Antigone e Yairaiha. Esprime "tanta soddisfazione", seppur annuncia di valutare "ricorso in Appello", il difensore De Belvis che seguiva quattro persone. Sulla scia l’avvocato Tria: "Le nostre richieste di riqualificazione sono state accolte. Come abbiamo sostenuto fin dall’inizio, vi sono state sbavature nella condotta, ma non tortura". Il legale Rossi rimarca: "Vi fu una difficoltà nel contenimento di un detenuto che era problematico ed era stato trasferito in altre strutture e poi, dopo Reggio, da Parma è andato a Piacenza". E si sofferma anche sulle "difficoltà economiche vissute in questi mesi dagli agenti".

Le difese hanno sostenuto che si ricorse alla forza in modo legittimo, in esecuzione dell’ordine legale che fu impartito dalla direttrice, con qualche eccesso che però non mirava a infliggere sofferenza al detenuto, e che è il sistema carcerario a essere nel complesso molto problematico.