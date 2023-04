Pestaggio al Rockville Processo senza sconti

Nessun giudizio abbreviato. Si va dritti in dibattimento. E’ questo l’esito dell’udienza preliminare tenutasi ieri mattina davanti al Gip , in merito al pestaggio avvenuto all’uscita della discoteca Rockville di Castellarano nella notte tra l’8 e il 9 ottobre del 2022. A seguito di quella colluttazione, il 19enne modenese Giuseppe Checchia – costituitosi parte civile –, rimase in coma per diciassette giorni e ancora adesso ne deve sopportare le conseguenze. Il ragazzo, secondo la ricostruzione compiuta dalle forze dell’ordine, coordinate dal sostituto procuratore Maria Rita Pantani, sarebbe stato colpito al volto prima da un pugno e poi alla testa da un sasso scagliato da breve distanza, a seguito di un alterco scoppiato al di fuori del locale. Per tutto ciò, andranno alla sbarra il 18enne Kevin Coppolecchia, residente a Castellarano, e il 21enne Daniele Eugenio Vernucci, di Sassuolo, attualmente agli arresti domiciliari. Per loro l’accusa è quella di tentato omicidio. Ieri mattina, i due erano presenti in aula a fianco del loro legale di fiducia, l’avvocato Roberto Ghini del foro di Modena. Oggetto dell’udienza era quella di decidere sulla richiesta avanzata dalla difesa di ammissione al Rito Abbreviato condizionato a una perizia medica esperita da parte della difesa. Cui si è opposto il Pm Pantani, presente in aula, in quanto, secondo l’accusa, la perizia medica non sarebbe determinante per quanto riguarda l’accusa in oggetto; al massimo rileverebbe per un eventuale risarcimento danni su cui, tuttavia, non compete all’accusa di un processo penale, esprimersi. Alla richiesta del Gip Rat sull’opzione di un Abbreviato "incondizionato", la difesa ha opposto un diniego: "Senza una perizia di carattere medico non ha senso accedere a tale rito", ha spiegato l’avvocato Ghini.

Così, dopo un’ora di camera di consiglio – l’udienza è durata oltre due ore –, il giudice Rat ha rigettato la richiesta avanzata dalla difesa, rimandando al giudizio immediato, fissato per il 31 maggio, la definizione di questa intricata vicenda. "Ci difenderemo in giudizio, dove sicuramente la perizia medica verrà ammessa – conclude il dottor Ghini -. In quella sede, dove oltre ai testimoni dell’accusa, ne verranno ascoltati molti altri, sarà consentita una ricostruzione della vicenda che, anche in base alle indagini difensive che abbiamo condotto, ha dei contorni molto diversi da quelli proposti dal pubblico ministero".

Ni. Bo.