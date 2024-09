Pestaggio alla Dozza. Parola alle difese:: "La mafia non c’entra"

La parola è passata alle difese nel processo che vede quattro detenuti, di cui due già condannati per associazione mafiosa nel processo ‘Aemilia’, accusati di aver pestato un altro carcerato, Francesco Madonna, alla Dozza di Bologna. Secondo la Dda, il 51enne Madonna, che era lo ‘spesino’ - incaricato di fare acquisti per gli altri detenuti - avrebbe mancato di rispetto alle gerarchie mafiose dentro la Dozza e sarebbe stato picchiato da due campani su ordine dei boss calabresi della ‘ndrangheta Gianluigi Sarcone e Sergio Bolognino. Gli imputati devono rispondere di violenza privata e lesioni aggravate dal metodo mafioso. Per quel fatto, datato 15 marzo 2015, il pm della Dda Beatrice Ronchi ha domandato 2 anni e 6 mesi per Sarcone (nato nel 1971 e ora in carcere a Viterbo) e Bolognino (1968, ora detenuto a Rovigo) che hanno di recente scelto l’abbreviato. Per i campani Mario Temperato (1970, detenuto a Parma) ed Enrico Palummo (1987, in carcere a Rovigo), ritenuti vicini alla camorra, che hanno preferito proseguire col rito ordinario, il pm ha chiesto 4 anni. Davanti al collegio dei giudici ieri le difese hanno chiesto l’assoluzione e l’esclusione dell’aggravante mafiosa. E hanno sostenuto l’inattendibilità del collaboratore di giustizia Giuseppe Giglio, testimone-chiave dell’accusa. Secondo l’avvocato Gianluigi Vezzadini, che assiste Sarcone, "le dichiarazioni di Giglio sono contraddittorie e prive di riscontri individualizzanti, perché il certificato medico che fu stilato per Madonna non è compatibile con un pestaggio. E poi, se è vero che sono risultati reali i precedenti attribuiti dal pentito ai due campani, gli elementi portati dalla Procura non sono però relativi al fatto contestato". Per l’avvocato Roberto Filocamo, il ruolo attribuito a Bolognino "non è credibile ed è poco chiaro, e ha determinato anche il recente cambiamento del capo di imputazione da parte del pm ben otto anni dopo le dichiarazioni di Giglio: nella nuova versione, anche Bolognino sarebbe stato oggetto dello sgarbo, ma secondo noi non emerge". Per gli avvocati Fabrizio Canuri e Antonino Rossi, difensori di Temperato, non si può provare l’aggravante mafiosa "perché è rimasto ignoto il motivo del presunto sgarro fatto dallo spesino ai calabresi. E poi, in ogni formazione sociale, comunità o insieme di persone che regoli con la violenza la correzione di sbagli, non è detto che sia una forza mafiosa nel senso giuridico del termine". Per Palummo, l’avvocato Pietro Chianese ha sostenuto che le dichiarazioni di Giglio, "seppur veritiere in ‘Aemilia’, in questo processo non sono provate: lui riporta cose sentite da altri, ma senza che poi siano state confermate da terzi".