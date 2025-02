Pestaggio in carcere a Reggio Emilia, la sentenza: condannati i 10 agenti “ma non fu tortura”

Reggio Emilia, 17 febbraio 2025 – Pene che vanno da 4 mesi a un massimo di due anni per i dieci agenti della polizia penitenziaria condannati per il pestaggio avvenuto il 3 aprile del 2023 ai danni di un detenuto. Lo ha deciso il gup del tribunale di Reggio Emilia Silvia Guareschi che li ha condannati a pene più basse di quelle chieste dalla Procura riqualificando i reati.

Per il giudice infatti non fu tortura, ma abuso di autorità contro detenuto in concorso, non furono lesioni ma percosse aggravate. Il falso invece ha retto per i tre imputati a cui era contestato. La Procura aveva chiesto per loro pene fino a cinque anni e otto mesi.

Cosa è successo

Dieci agenti della polizia penitenziaria sono stati accusati a vario titolo dei reati di tortura, lesioni (e falso nelle relazioni di servizio) verso un detenuto tunisino, oggi 44enne, che il 3 aprile 2023 si trovava nel carcere reggiano della Pulce e che è parte civile nel procedimento. Tra loro anche viceispettore per il quale era stata chiesta la pena più posante.

Il video

Durante il dibattimento, in aula è stato mostrato e ripercorso il video delle telecamere interne. Secondo la ricostruzione accusatoria, il detenuto uscì dalla stanza del direttore dopo essere stato sanzionato per condotte che violavano il regolamento del carcere. Fu incappucciato con una federa stretta al collo, sgambettato, denudato e picchiato con calci e pugni, anche quando era in terra, e calpestato. Poi fu portato in cella di isolamento, nuovamente picchiato e lasciato nudo dalla cintola in giù per oltre un'ora, malgrado si fosse autolesionato e sanguinasse.

Le richieste del pm

I dieci poliziotti hanno scelto il rito abbreviato (che permette lo sconto di un terzo nel caso di condanna). Il pm Pantani ha chiesto la pena più pesante, 5 anni e 8 mesi, per il viceispettore della polizia penitenziaria, 46 anni, che deve rispondere di tutte e tre le accuse.

Per altri sette agenti sono stati invece richiesti 5 anni di condanna. Richiesta più lieve, 2 anni e 4 mesi, per un viceispettore 53enne e un assistente capo 40enne che sono accusati esclusivamente di falso nelle relazioni. Nel descrivere le condotte, il pm ha parlato di "azione brutale, punitiva e preordinata, di violenza assolutamente gratuita".

Le scuse del viceispettore

Durante l’udienza, il viceispettore di 46 anni ha risposto alle domande per un colpo che diede al volto del detenuto e ha ammesso di essere andato oltre il limite: "Chiedo scusa al detenuto e all’amministrazione penitenziaria". Sulla presunta tortura, ha raccontato: "Ho colpito al volto il detenuto mentre era a terra, a mano aperta. Lui era incappucciato ed era stato posizionato sul pavimento in attesa che fosse pronta la cella di isolamento. Mi sono accertato che respirasse – ha detto con riferimento al video dove lo si vede mettere la mano sotto il cappuccio – ma lui urlava e minacciava. A quel punto ho appoggiato la mia mano sul suo volto”