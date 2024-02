Pestaggio in carcere. La Camera penale:: "Condizioni denigranti per la dignità umana"

"A prescindere dalle responsabilità penali, la vicenda induce una profonda riflessione sulla necessità di assicurare condizioni di detenzione dignitose e rispettose dei diritti umani e dell’integrità fisica dei detenuti. Il carcere non è luogo di sopraffazione o di denigrazione della dignità umana". Sulla vicenda del brutale pestaggio a un detenuto, che vede indagati dieci agenti della polizia penitenziaria, interviene anche la Camera Penale di Reggio, guidata dall’avvocato Luigi Scarcella.

"Le ispezioni invocate consentiranno di prendere, ormai acclarata e amara contezza delle condizioni disumane e degradanti ivi in essere – continua il comunicavo – delle scarse risorse di assistenza sanitaria, psicologica e psichiatrica, del carente organico di polizia penitenziaria e di operatori sociali, che insieme al crescente continuo sovraffollamento, hanno contribuito ad incrementare in modo esponenziale il drammatico fenomeno dei suicidi. E’ pertanto evidente l’urgente ed ormai inderogabile necessità di un profondo mutamento delle modalità di esecuzione della pena, imperniato sull’ abbandono, a partire dalla fase cautelare, di quella visione carcerocentrica della giustizia penale che ha condotto al dramma tutt’oggi in atto.

Nel frattempo però, il direttivo dell’organo del Foro ci tiene anche a denunciare "ll’ennesimo caso di indebita mediaticizzazione di una indagine penale. La illegale diffusione di frammenti del video dei denunciati atti di violenza, quando ancora non è stata celebrata l’udienza preliminare, è gravemente lesiva del principio costituzionale della presunzione di innocenza che, vale sottolinearlo, attiene ai rapporti civili e non solo all’amministrazione della giustizia. I diritti e le garanzie delle persone indagate-imputate restano intangibili, quale che sia l’accusa mossa nei loro confronti. Deve essere censurata ogni forma di processo mediatico".