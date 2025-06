Pestaggio al parco di Scandiano, nuova versione: “Rissa pianificata dalla vittima”

Scandiano (Reggio Emilia), 28 giugno 2025 – Una nuova voce si aggiunge alla vicenda dell’aggressione avvenuta sabato al Parco della Resistenza di Scandiano, dove una 14enne è stata picchiata da due coetanee sotto gli occhi di una ventina di altri ragazzi. Un pestaggio filmato e diffuso poi anche sui social – Instagram e gruppi Whatsapp –, che ha suscitato una profonda indignazione in tutta la comunità.

Dopo il racconto della madre della giovane finita in ospedale, oggi è il padre di una ragazza presente quella sera a offrire una ricostruzione molto diversa. E a parlare apertamente di una dinamica completamente ribaltata: “La ’presunta’ vittima non è affatto innocente. Aveva organizzato tutto per aggredire un’altra ragazza, ma il piano è fallito e ha finito per essere lei a rimanere coinvolta nella rissa”.

Secondo quanto riferito dall’uomo, sarebbero emersi messaggi e chat – ora al vaglio degli inquirenti – in cui la 14enne aggredita avrebbe manifestato l’intenzione di picchiare una coetanea, colpevole, sempre secondo l’uomo, “solo di essere fidanzata con un ragazzo che piaceva anche a lei e di suscitare invidia nelle coetanee”. Un’aggressione, dunque, che sarebbe stata premeditata, con l’appoggio di una complice.

Ma qualcosa sarebbe andato storto: “La ragazza che doveva aiutarla le si sarebbe rivoltata contro, colpendola violentemente – continua l’uomo –. Onestamente però non conosco il motivo di questo cambio di schieramento”.

Il padre racconta che la giovane indicata inizialmente come ’vittima designata’ dell’aggressione – una ragazza presente quella sera a un compleanno in una pizzeria della zona – sarebbe stata chiamata al parco per un confronto, che però è degenerato rapidamente. Sarebbe stato a quel punto che la vittima effettiva avrebbe cercato di colpirla, venendo però a sua volta aggredita prima dalla stessa amica con cui aveva pianificato l’incontro, poi dalla ragazza con cui aveva uno screzio.

“C’erano tensioni già da tempo. In altre occasioni queste ragazze avevano già cercato lo scontro. E in alcune chat si leggono frasi inequivocabili: minacce, insulti e una pianificazione esplicita dell’aggressione”.

Il riferimento è ad alcune conversazioni via messaggio, in cui emergerebbero insulti e minacce molto dure nei confronti della ragazza che sarebbe dovuta essere l’obiettivo dell’attacco (“la meno, denuncia o non denuncia la meno lo stesso. Se poi denuncia le prende il doppio”; “questa qua deve prenderle che è già troppo che fa la furba”).

L’uomo è convinto di ciò che dice “Se sarà necessario andrò a fare una controdenuncia, anche altri genitori mi supportano – conclude –. Sto lottando perchè non accetto che una persona che ha già dato fastidio a tante ragazze della zona passi come la ’vittima’ della vicenda. Non è la prima volta che lei organizza delle risse, e alcuni abusi vanno avanti da mesi tanto che qualche giovane ha paura ad uscire di casa”. E ancora: “Quella di sabato sera non era una normale serata tra amici, ma una sorta di spedizione organizzata da lei per andare contro a quest’altra ragazza. La verità purtroppo la sanno i ragazzi presenti, ma si legge anche nei messaggi delle chat di gruppo”.

In tutta la vicenda resta un solo punto fermo: la violenza inaudita, filmata e condivisa. Il resto – motivazioni, dinamiche, responsabilità – spetta agli inquirenti accertarlo. I carabinieri stanno analizzando in questi giorni testimonianze, video, screenshot di chat e altri elementi per ricostruire quanto accaduto.