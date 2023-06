Pestaggio, rito abbreviato per i due giovani

Pestaggio all’uscita della discoteca Rockville: si andrà in abbreviato. Il collegio dei giudici presieduto da Cristina Beretti – a latere Giovanni Ghini e Silvia Semprini – nella seconda udienza di quello che doveva essere il rito ordinario, ha accolto la richiesta avanzata dalla difesa di accedere al giudizio abbreviato condizionato a una perizia medico-legale (richiesta rifiutata dal Gup in fase di udienza preliminare). Mentre per il percorso di giustizia riparativa se ne parlerà in un momento successivo, all’interno del procedimento; quando, magari, la vittima si sentirà pronta, anche lui, ad intraprenderlo. Per Kevin Coppolecchia, 19 anni, residente a Castellarano, e Daniele Eugenio Vernucci, 22 anni, di Sassuolo, entrambi agli arresti domiciliari (uno di loro anche con braccialetto elettronico) l’imputazione attuale è quella di tentato omicidio.

Nella notte tra l’8 e il 9 ottobre del 2022, avrebbero picchiato, anche con un sasso scagliato da breve distanza, il 19enne Giuseppe Checchia, di Modena, mandandolo in coma per 17 giorni.

Entrambi gli imputati erano presenti in aula. Contestualmente all’ammissione all’abbreviato, che comporta lo sconto di un terzo della pena, la corte ha nominato il dottor Lorenzo Marinelli, come consulente tecnico d’ufficio. A lui spetterà il compito di svolgere la perizia medico- legale, come richiesto dalla difesa degli imputati, rappresentata dagli avvocati Roberto Ghini, Valentina Schenetti e Roberta Pasquesi del foro di Modena. L’obiettivo è quello di definire il ‘perimetro accusatorio’ nei loro confronti: fu effettivamente tentato omicidio o lesioni personali?

"E’ pacifico che i nostri due assistiti siano gli autori del fatto, hanno già ammesso le loro responsabilità – dichiara l’avvocato Ghini-. Siamo molto soddisfatti dell’accoglimento della richiesta di abbreviato. Sarà un processo che si fonderà esclusivamente sulle perizie e sul confronto tra l’attività investigativa svolta dalla procura e, chiaramente, dalla difesa". Che si avvarrà della consulenza del dottor Barbieri, medico legale e professore all’università di Pavia; mentre la Procura – il pubblico ministero titolare del fascicolo è la dottoressa Maria Rita Pantani – nonché la parte civile, rappresentata dall’avvocato Marco Pellegrini, anche lui di Modena, si sono riservati di nominarne uno nella prossima udienza, fissata per il 28 giugno.

"Siamo convinti che tutti gli accertamenti che verranno condotti non faranno altro che riconfermare, una volta di più la gravità di quanto accaduto quella notte di ottobre all’uscita del Rockville – ha commentato l’avvocato Pellegrini -. Il nostro auspicio è Giuseppe Checchia possa ricevere in tempi ragionevoli quell’equo risarcimento, sia economico che morale, che al momento nessuno gli ha ancora offerto".

Nicola Bonafini