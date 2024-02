Pestaggio su commissione. In aula sfila... un cestino

In aula sfila anche un cestino: un vistoso oggetto rosso-nero che ieri stato depositato sul banco dei giudici, avvolto in un sacco, direttamente dal pubblico ministero della Dda Beatrice Ronchi. Il dibattimento, davanti al collegio presieduto da Luigi Tirone, riguarda il contestato pestaggio avvenuto il 15 marzo 2015 nel carcere della Dozza di Bologna ai danni di un detenuto, Francesco Madonna, oggi 51enne. Secondo la ricostruzione accusatoria, lui, che era lo ‘spesino’ (cioè colui che comprava le cose anche per gli altri), non avrebbe rispettato le gerarchie mafiose nel penitenziario: per una risposta sbagliata sarebbe stato picchiato da due detenuti campani, Mario Temperato ed Enrico Palummo, ritenuti vicini alla camorra, su mandato dei calabresi ‘ndranghetisti, Gianluigi Sarcone e Sergio Bolognino, entrambi condannati per associazione mafiosa nel processo ‘Aemilia’. Tutti e quattro devono rispondere di violenza privata e lesioni aggravate dal metodo mafioso; nel processo la Regione si è costituita parte civile.

Il 51enne non sporse mai denuncia per le botte, che furono refertate solo perché se ne accorse un agente della polizia penitenziaria. E anche nella scorsa udienza ha negato di essere stato picchiato e di avere avuto diverbi con qualcuno. Ha invece addebitato confusamente le sue ferite a una caduta da un tavolo o da uno sgabello, accennando anche a un incidente: "In cella mi sono piombati addosso alcuni cestini". Proprio l’oggetto che lui sostiene gli sia finito sulla testa ieri è stato depositato dal pm Ronchi. Poi hanno preso la parola gli imputati, che hanno tutti negato gli addebiti. Nella scorsa udienza era stato sentito Bolognino, mentre ieri è stata la volta degli altri tre. Temperato, presente in aula, ha dapprima risposto all’avvocato difensore Fabrizio Canuri, dicendo di non aver pestato nessuno: "Non ho mai ricevuto segnalazioni di casi in cui dovevo intervenire". E ha anche negato di aver mai fatto pervenire un cellulare a Bolognino tramite l’agente della polizia penitenziaria Fabrizio Lazzari. Nell’inchiesta ‘Reticolo’, condotta dai carabinieri del Ros anche sulla base delle rivelazioni del pentito Giuseppe Giglio, da cui è scaturito anche il processo reggiano, Lazzari fu arrestato insieme al suo collega Loris Maiorano, e poi furono entrambi condannati in abbreviato per droga fornita ai detenuti, così come dispositivi per permettere loro di comunicare con l’esterno. Temperato, detenuto per una bancarotta, ha anche raccontato che sta studiando Giurisprudenza in carcere: "È un luogo di sofferenza. Si sta lontani dalla famiglia e si capiscono gli errori fatti". Sulla stessa scia Palummo, videocollegato dal carcere di Rovigo dove si trova a seguito di un’estorsione: difeso dall’avvocato Pietro Chianese, ha fatto dichiarazioni spontanee, sostenendo che non siano mai sorti problemi. Ha risposto alle domande anche Gianluigi Sarcone, videocollegato dal carcere di Viterbo, assistito dall’avvocato Stefano Vezzadini: come nei precedenti interrogatori, ha rigettato le contestazioni.

Alessandra Codeluppi