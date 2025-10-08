Pestarono due passanti. La madre di un aggressore:: "Sbalordita: lui è un angelo"

"Mi dispiace per chi è stato aggredito e si è fatto male. Mio figlio fa uso di alcol e da qualche anno è seguito dal Sert. È un bravo ragazzo, ma quando beve non è più lui. Vorrei che lo perdonassero, ma il danno è già stato fatto...". In tribunale scoppia in lacrime e si dispera la madre di Klevis Hoxhaj, 25enne di origine albanese e con cittadinanza italiana, arrestato sabato mattina dai carabinieri insieme al coetaneo Alberto Wilmer Portoreal Asencio, dominicano: sono ritenuti i presunti autori del pestaggio ai danni di due cittadini avvenuto il 16 settembre nel quartiere Santa Croce. Da sabato sono stati condotti in carcere a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Matteo Gambarati. I due giovani sono comparsi ieri davanti al gip per sottoporsi all’interrogatorio di garanzia: per loro il pm Maria Rita Pantani, titolare del fascicolo, ha formulato l’ipotesi di reato di concorso in lesioni, con le aggravanti dell’uso di armi (un coccio di bottiglia), dei futili motivi e dell’aver causato conseguenze fisiche alle persone aggredite per oltre 40 giorni. I due giovani, entrambi residenti in città e con precedenti penali, difesi dagli avvocati Helmut Bartolini (per Asencio) e Federico De Belvis (per Hoxhaj), ieri davanti si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

La difesa di Asencio ha domandato i domiciliari a casa della madre, il pm Pantani si è opposto e il giudice ha respinto la domanda; il legale di Hoxhaj non ha invece formulato richieste sulla misura cautelare. All’alba del 16 settembre dapprima era stato aggredito il 36enne Manuel Setti, musicista, assistito dall’avvocato Alessandro Occhinegro: quella mattina era uscito per andare a correre ed era stato affiancato da una Fiat Punto che aveva tentato di investirlo. Dalla macchina erano scesi due individui che lo avevano colpito con calci e pugni, per poi dileguarsi. Alla prognosi iniziale di una settimana, formulata all’ospedale, se n’è aggiunta una ulteriore di 30 giorni redatta dal medico di base per i postumi. Verso le 6 era stato poi preso di mira un 44enne autista di Til che stava andando a lavorare, ora tutelato dall’avvocato Cinzia Barbetti: era stato colpito prima con un coccio di bottiglia al volto e poi riempito di botte. Era stato portato all’ospedale Maggiore di Parma con una prognosi di 45 giorni: ha subito un’operazione all’occhio, gli è stato ricucito un lobo all’orecchio e poi, portato al Santa Maria Nuova, ha subito due interventi alle gambe.

Anche un gruppo di giovani amici degli indagati ieri ha raggiunto il tribunale. Con loro la madre di Hoxhaj. "Adesso mio figlio era in disoccupazione, gli era finito il contratto. Ha lavorato in fabbrica. Poi faceva lavoretti come muratore o qualsiasi cosa che riusciva". La donna dice di aver appreso i fatti solo dopo. "Di quel giorno non so nulla, ho saputo quando l’hanno preso. Quando ho letto il giornale sono rimasta sbalordita. Se voi lo vedeste adesso, è un angelo, un ragazzo che aiuta tutti, e non lo dico perché sono sua madre. Non beve sempre – aggiunge la donna –, in casa non c’è alcol: lui lava i piatti e porta fuori il cane. Ma purtroppo l’alcol lo cambia totalmente".