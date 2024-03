Pestata a calci e pugni. Ma lei riesce a filmarle. Identificate e denunciate

Due donne, tra cui una minore, ad aggredire una 50enne colpendola con schiaffi, pugni e calci. Ma la vittima è riuscita a filmare con il proprio telefono cellulare le due violente, ed a consegnare il video ai carabinieri i quali hanno identificato e denunciato una 60enne e una 17enne, entrambe residenti nel reggiano.

È successo il 17 febbraio scorso, quando la vittima intorno alle 20,30 si trovava ferma nei pressi di Massenzatico, in attesa di prendere l’autobus. Ad un certo punto le si avvicinavano due donne a lei conosciute di cui una minorenne, le quali, senza nessun apparente motivo, l’aggredivano tirandole schiaffi, pugni e calci, e dopo l’azione delittuosa, le due donne si allontanavano. Successivamente la vittima si recava al pronto soccorso dell’Arcispedale Santa Maria Nuova per le cure del caso, venendo poi dimessa con una prognosi di cinque giorni. Il giorno dopo, si è presentata nella caserma dei carabinieri di Reggio Principale di Corso Cairoli, per raccontare i fatti e consegnare un filmato che riprendeva le due presunte aggreditrici nel momento dell’aggressione.

Così sono scattate le indagini che hanno portato poi i militari dell’Arma a risalire alle due presunte autrici del reato. Per questi motivi con l’accusa di lesioni personali i carabinieri della stazione le hanno denunciato alla Procura di Reggio per quanto riguarda la sessantenne ed alla Procura della Repubblica del tribunale per i minorenni di Bologna per quanto concerne la diciassettenne. Risultano ancora sconosciute le cause che hanno portato all’aggressione, ma ci sarà modo di chiarire in un eventuale processo.