Pestata al parco e bullizzata online: "Una doppia violenza inaccettabile. Serve fermezza nei provvedimenti"

Picchiata selvaggiamente dalle amiche al parco e poi derisa, per questa stessa ragione, sui social. Quella subita da una ragazzina di 14 anni di Arceto "è un gesto doppiamente violento e grave, che ferisce una giovane e offende profondamente tutta la nostra comunità" considera il sindaco di Scandiano, Matteo Nasciuti. L’episodio, anticipato ieri dal Carlino, lascia attoniti. Non solo per la violenza in sé, che è già preoccupante ancor più se perpetrata da delle ragazzine minorenni, ma anche per l’accanimento che queste stesse persone avrebbero poi avuto nel deridere online la vittima dell’aggressione.

Secondo quanto riferito dalla mamma, lo scorso sabato sera la 14enne si era trovata al parco della Resistenza di Scandiano con alcune amiche. Di lì a poco si sarebbero dovute ricongiungere con altri coetanei, un gruppo ben più numeroso, e così è successo. Proprio in quel frangente è esplosa la violenza, con la giovane presa di mira da altre ragazze (una in particolare) mentre il resto della comitiva incitava o faceva video. Quelle stesse immagini sono poi state messe sulle storie Instagram per deridere la 14enne. Nel video si riconosce chiaramente la ragazza tenuta per i capelli e trascinata a terra, colpita al volto e al torace. Una scena agghiacciante a cui sono seguite offese gratuite e minacce nella chat di gruppo: "Sei fai il nostro nome, ti ammazziamo".

Alla 14enne "e alla sua famiglia, con cui siamo già in contatto, va tutta la nostra vicinanza" prosegue il primo cittadino Nasciuti. La giovane, attualmente in via di guarigione, ha riportato sei giorni di prognosi. "Sull’episodio stanno indagando i carabinieri e so che si sono già attivati in queste ore per individuare tutti i profili di responsabilità – aggiunge il sindaco –. Seguirò l’evolversi della vicenda e sostengo pienamente la madre della ragazza, che pretende che sia fatta giustizia. Nonostante la giovane età delle persone coinvolte, chiediamo che vi sia fermezza e che le stesse famiglie si dimostrino all’altezza del compito educativo".

Giusto mercoledì sera, in consiglio comunale a Scandiano, maggioranza e minoranza hanno firmato e votato un ordine del giorno condiviso sull’avvio di un percorso di analisi a tema del bullismo e disagio giovanile. "Su questo fronte non ci possono essere divisioni politiche – conclude Nasciuti –. Lavoreremo insieme, mettendo a sistema ciò che già si fa nelle scuole, nei servizi sociali, nelle agenzie educative, ma provando a fare un passo in più".

"Ciò che sta accadendo anche nei nostri territori è assolutamente inaccettabile – interviene il consigliere Giuseppe Pagliani (Uniti per Scandiano - Antonello Salsi sindaco) –. L’amministrazione ha un atteggiamento troppo tenue verso questi gravissimi episodi, al contrario noi ci siamo ripromessi che ogni volta che accadranno di questi fatti li riporteremo in consiglio comunale puntualmente. Riteniamo assolutamente inaccettabili questi episodi, esprimiamo la condanna fermissima e ci auguriamo che vengano punite coloro che hanno compiuto tali atti di violenza". Quello di Pagliani vuole anche essere "un monito per tutte le famiglie che devono monitorare le condotte dei propri figli – aggiunge –. Il modello educativo non sta assolutamente garantendo risultati accettabili e sono troppi gli episodi di violenza che noi registriamo quotidianamente, anche nel cuore di Scandiano e del nostro comprensorio".