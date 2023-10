Pestato dai bulli a scuola. La madre: "No a vendette"

"No violenza da altra violenza. Niente vendette. Queste situazioni vanno risolte con il dialogo e secondo le leggi in vigore. Ma assolutamente senza altra violenza". È chiara la mamma dello studente tredicenne aggredito venerdì mattina a scuola, durante la ricreazione, in un corridoio del Convitto Corso di Correggio, ad opera di un gruppo di almeno una decina di ragazzi. Alcuni amici della vittima si sono recati a fargli visita, gli hanno telefonato o hanno inviato dei messaggi. E alcuni di loro si sono detti disponibili a una "spedizione punitiva" per vendicare il tredicenne di quanto ha dovuto subire. "No. Non siamo d’accordo. A quei ragazzi – confida la madre del ragazzino – ho chiesto di non aggiungere altra violenza a quanto accaduto. Non è così che deve funzionare in un mondo civile. Mi auguro, invece, che qualcuno di loro collabori per fare emergere tutti i nomi dei partecipanti al gruppo di aggressori, che hanno picchiato mio figlio. Devono assumersi tutte le responsabilità per quanto hanno commesso. Andremo fino in fondo in questa vicenda". Lo studente ferito – è stato medicato e ricoverato una notte nella pediatria del Santa Maria Nuova di Reggio e dimesso sabato con una prognosi di quattro giorni – ora è in convalescenza, ancora dolorante alla schiena, per i colpi subiti.

Dovrebbe tornare in classe subito dopo il "ponte di Ognissanti". In questi giorni ha ricevuto tanta solidarietà da coetanei, compagni di scuola e da altri cittadini amici di famiglia. "Sono atteggiamenti che gli fanno bene e che lo rincuorano – aggiunge la madre – anche se avrebbe fatto piacere almeno un messaggio dei rappresentanti delle istituzioni. Ho letto sul Carlino di un assessore comunale che è intervenuto sul tema della violenza tra giovani. Ma un messaggio diretto a noi, oltre che ai mezzi di informazione, magari ci avrebbe fatto piacere…". Intanto, insieme al preside e agli insegnanti, anche alcuni studenti hanno garantito il massimo impegno per risalire ai nomi di tutti i protagonisti del pestaggio.

I ragazzi sono intenzionati a trasformarsi in "detective" per sondare la situazione in classe, puntando a ottenere segnalazioni e pure confessioni. I responsabili del gesto (partito da un banale sfottò poi degenerato in violenza) saranno colpiti da provvedimenti disciplinari, rischiando pure sospensioni temporanee dalle lezioni.