Pestato dai compagni: "Fatemi trovare il video". E intanto fioriscono i progetti contro il bullismo

di Antonio Lecci

Progetti per i giovani contro il disagio manifestato da tanti ragazzi, provocando isolamento, violenza, alimentando lo spirito più negativo e deleterio del branco. Si tratta di iniziative di cui si parla da tempo: progetti che spesso vengono avviati per poi perdersi nel nulla. Altri che, invece, non riescono sempre a coinvolgere i giovani in modo adeguato. Per attività dal risultato certo occorrono spesso risorse economiche importanti, che in molti casi non ci sono. Fa eccezione l’Istituto Nobili, che in questi giorni ha avviato un importante progetto per coinvolgere i ragazzi.

"Il progetto – spiega il prof. Maria Napolitano, docente di discipline giuridiche – parte anzitutto dalla consapevolezza che spesso i nostri ragazzi hanno atteggiamenti sbagliati: non perché non abbiano senso civico o intendano porsi volontariamente contro le regole, ma perché non conoscono il disvalore dei loro comportamenti, né le loro potenziali conseguenze". Con questo progetto l’istituto Nobili affronta temi a 360 gradi: questioni di legalità, la diversità, l’handicap, le baby gang e le cattive compagnie, la riabilitazione dopo gli errori. "Si tratta di un’attività pomeridiana integrativa, a partecipazione volontaria, che trae linfa – aggiunge l’insegnante – dall’interesse spontaneo degli studenti per la formazione civica. Questo progetto ha suscitato interesse già al momento dell’annuncio, dimostrando nei ragazzi, nei docenti e pure nelle famiglie una positiva curiosità di approfondimento, che la Scuola ha il dovere di agevolare nel suo impegno alla formazione, in alleanza educativa con le famiglie, della coscienza civica dei giovani che le sono affidati". A fare da ’testimonial’ due personaggi d’eccezione: Francesco Messori (nella foto sopra), capitano della Nazionale italiana calcio amputati, e Raffaele Capperi, seguitissimo influencer attivista contro il bullismo.

E questa esperienza non è isolata. Ovunque si svolgono attività contro il disagio, in particolare con i Progetti Giovani ormai diffuso in diversi paesi. Nello stesso Convitto Corso di Correggio, dove è accaduto l’episodio di violenza di otto giorni fa, si stanno potenziando le attività di prevenzione del disagio giovanile, attraverso progetti in stretta collaborazione con le istituzioni locali.

Il dirigente di istituto, il prof. Luca Bassi, parla di "patto educativo di comunità, basato sul concetto di cooperazione tra coloro che pensano che la scuola sia un luogo di crescita e didattico, ma con il processo formativo che deve proseguire anche fuori dalla classe, estendendosi al territorio. Ai ragazzi va dato una specie di protagonismo civile, che vede protagonisti la scuola, le istituzioni e le realtà del territorio".

Va detto che molti progetti si sono fermati o hanno rallentato il loro sviluppo nel periodo dell’emergenza Covid, con l’isolamento quasi totale e le lezioni da casa che hanno decisamente influenzato anche l’aspetto psicologico di tanti giovani. Occorre poi tenere conto dei cambiamenti radicali nel comportamento dei ragazzi, compreso il loro modo di comunicare. A Fabbrico, per esempio, si stanno svolgendo incontri per cercare di coinvolgere i giovani in presenza, attraverso attività manuali, cercando di togliere spazio al contatto solo virtuale, sul web, a cui ricorrono tanti ragazzini e adolescenti. A Campagnola si spera di poter presto avere a disposizione il nuovo Centro Giovani, che troverà posto nell’edificio di prossima realizzazione, dove nei giorni scorsi è stata demolita l’ex biblioteca comunale, nel centro storico del paese. E proseguono anche le attività dei vari Progetti Giovani, che prevedono non solo laboratori e incontri in strutture fisse, ma anche l’azione di "educatori di strada" che cercano di intercettare i ragazzi sul territorio, soprattutto nei luoghi segnalati per "criticità" e ormai ben noti per essere teatro di episodi di disagio sociale e giovanile.