Pestato e lasciato alla Croce Rossa

E’ stato probabilmente coinvolto in una violenza lite o in una rissa, avvenuta domenica notte. E i suoi amici, di fronte all’emergenza ma anche alla possibilità di finire nei guai con la giustizia, alla fine hanno deciso di affidare il giovane ferito all’assistenza degli operatori della Croce rossa, lasciando l’uomo – di origine straniera – davanti all’ingresso della sede di Fabbrico, per poi allontanarsi in fretta a bordo di un’auto, senza fornire alcuna generalità.

Secondo quanto si è appreso, il giovane straniero sarebbe rimasto vittima di un’azione violenta, con segni di percosse sul corpo, oltre a tagli sanguinanti, in particolare alle braccia, lasciate probabilmente dall’uso di un oggetto tagliente: una piccola lama oppure cocci di vetro di una bottiglia. Il giovane, evidentemente dolorante ma apparso cosciente, è stato caricato a bordo dell’ambulanza dell’Emergenza-urgenza per essere trasportato al pronto soccorso dell’ospedale civile di Guastalla, per fortuna in condizioni che non sono apparse critiche e, dunque, non in pericolo di vita.

Ovviamente, come da prassi in questi casi, sono state informate anche le forze dell’ordine per avviare accertamenti. Si ipotizza che nella zona, in paese, possa essere scoppiato un diverbio, sfociato poi in violenza. Ad avere la peggio è stato appunto il giovane straniero, che è stato poi lasciato all’ingresso della sede di Croce rossa, in centro a Fabbrico, dove ha comunque ricevuto immediata assistenza, con le prime medicazioni in attesa di essere visitato da personale medico. Si indaga anche per risalire alle persone che hanno trasportato il ferito fino alla sede Cri, per poi allontanarsi senza fornire generalità. E si indaga anche per capire in che ambito sarebbe scoppiato il violento diverbio.

Di recente, infatti, a Fabbrico sono stati segnalati litigi e risse in varie zone del paese, anche in centro storico. Solitamente si è trattato di diverbi provocati da futili motivi, ma non si escludono neppure moventi legati a possibili questioni di malavita locale, come spaccio di droga o altro. E se gli episodi di sangue e di microcriminalità sembrano cresciuti negli ultimi mesi, anche i colpi ai danni di attività commerciali e ad aziende sembrano essere più frequenti, quello di alcuni adri in azione nel mese di luglio in un’azienda di florovivaistica con sede in via Righetta. Ignoti in quel caso avevano letteralmente sfondato il cancello del cortile per poi fuggire con un Iveco Daily cabinato.

Antonio Lecci