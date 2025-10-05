Pestavano i passanti. Arrestati i responsabili

Due agguati feroci e senza motivo, in stile ‘Arancia Meccanica’. Nella stessa mattina a Reggio, avevano investito un runner per poi aggredirlo senza motivi e poco dopo hanno picchiato un passante sfregiandogli il volto con una bottiglia. A distanza di poco più di due settimane, i due presunti responsabili sono stati arrestati dai carabinieri. In manette, un 25enne dominicano e un coetaneo albanese, entrambi residenti in città. I fatti risalgono al 16 settembre scorso. Entrambi gli episodi si sono verificati nel quartiere Santa Croce, a ridosso della stazione. All’alba, un 36enne uscito per fare jogging, è stato affiancato da una Fiat Punto con a bordo i due arrestati che tentavano di investirlo. Il giovane in un primo momento è riuscito a evitare l’urto, ma è stato poi preso a calci e pugni dai due scesi dall’auto che poi si sono dileguati. La vittima è ricorsa poi alle cure mediche al Santa Maria Nuova, da cui è stato dimesso con una settimana di prognosi. Poco dopo, verso le 6 del mattino, i due hanno preso di mira un 44enne che stava andando a lavorare, colpendolo con un coccio di bottiglia al volto, riempiendolo di botte per poi lasciarò a terra. L’uomo è stato poi portato in ambulanza all’ospedale Maggiore di Parma con una prognosi di 45 giorni. Gli inquirenti hanno avviato le indagini e, grazie ai sistemi di telecamere di videosorveglianza pubblica e privata, hanno individuato i due presunti autori.

La pm Maria Rita Pantani della procura di Reggio, titolare delle indagini, ha chiesto e ottenuto dal gip del tribunale, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico dei due, eseguito all’alba di ieri. Dovranno rispondere di lesioni personali gravi e aggravate. Nelle perquisizioni a casa dei due indagati, effettuate dai carabinieri con l’ausilio dell’unità cinofila della polizia locale col cane Argo K9, sono stati trovati gli abiti indossati durante gli agguati e la vettura.

"L’arresto dei responsabili dell’atto di violenza gratuita è una notizia molto positiva – il plauso del sindaco Marco Massari – Ringrazio i carabinieri per il lavoro coadiuvato dalle telecamere di videosorveglianza attive nel quartiere – Siamo certi che la magistratura, di cui abbiamo piena fiducia, stabilirà pene commisurate a un gesto violento, folle, intollerabile. Lo si deve alle vittime di questo assurdo pestaggio e a tutti i cittadini scossi, come tutti noi, da quanto accaduto".