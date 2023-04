Petardi e schegge: qualche ferito tra i tifosi

Nella festa granata c’è stato anche qualche momento di paura. La gioia dei tifosi è sfociata in qualche gesto irresponsabile, come le tre bombe carta esplose che hanno causato il ferimento di almeno cinque persone che erano in piazza della Vittoria a festeggiare. I botti, oltre a far tremare il luogo simbolo della festa, hanno fatto schizzare alcuni cocci di bottiglie di vetro rotte che hanno colpito alcune persone tra torace, gambe e schiena. L’intervento immediato dei mezzi della Croce Verde già presenti sul posto ha permesso le prime cure, con i malcapitati che se la sono cavata fortunatamente con qualche lieve ferita. Non è andata meglio anche a una ragazza, a cui è finito un fumogeno in testa che ha richiesto la necessaria borsa del ghiaccio. In ogni caso il bilancio finale fortunatamente non presenta feriti gravi.

Il servizio d’ordine – coordinato dai dirigenti della questura, Marinella Caruocciolo, Federica De Simone, Guglielmo Battisti e il capo della Digos, Lucio Di Cicco – ha superato l’ennesima prova d’esame. Qualche difficoltà per la polizia a gestire alcuni esagitati lungo la circonvallazione, nell’occupare di fatto l’intera sede stradale correndo a fianco del pullman che in quel preciso tratto andava a velocità maggiormente sostenuta. Mentre c’è stato da lavorare parecchio per ripulire piazza della Vittoria alla fine del passaggio granata, tra cocci di vetro e sporcizia lasciata per terra.

ste. c.