Petardi, mazze e bastoni. Daspo per 24 ultras

Per i disordini legati all’incontro Reggiana-Venezia del 22 ottobre, sono in arrivo 24 Daspo: denunciati 10 tifosi reggiani, 10 modenesi e 4 venenziani. La Digos della Questura di Reggio, a conclusione di una impegnativa attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica, diretta da Calogero Gaetano Paci, ha denunciato gli ultas ritenuti responsabili a vario titolo di travisamento, possesso di mazze e bastoni, lancio di petardi e di aver quindi creato pericolo per la sicurezza pubblica. I fatti risalgono a quella domenica di ottobre, quando si è giocata a Reggio la partita di serie B contro il Venezia. Nel primo pomeriggio, da un regionale proveniente da Castelfranco Emilia, sono scesi alla alla stazione storica circa 150 ultras: 100 veneziani e 50 modenesi (sono gemellati). Sfuggiti ai controlli, in 50 circa, tra veneziani e modenesi, si sono diretti in piazzale Europa, mentre altri 100 veneziani si rifiutavano di salire sui pullman per il trasporto allo stadio, distraendo così i poliziotti. Il corteo degli altri 50, intanto, la maggior parte col volto coperto e con dei bastoni in mano, hanno percorso via Ramazzini: al passaggio a livello sono stati bloccati da un contingente in servizio di ordine pubblico che, dopo fasi di mediazione, li ha riportati davanti alla stazione e accompagnati allo stadio. Intanto però circa 70 ultras reggiani del gruppo ’Teste Quadre’, travisati, qualcuno in possesso di bastoni, dopo aver lasciato l’abituale luogo di ritrovo al “Malvy Caffè”, si sono diretti verso viale Regina Margherita direzione via Adua, per raggiungere i 50 tifosi ospiti in viale Ramazzini. Mentre le squadre del reparto Mobile della polizia di Stato sono arrivate in viale Regina Margherita per contenere l’avanzata degli ultras reggiani, preallertate dalla pattuglia della Digos, che ha provato a dissuadere il gruppo intimando di tornare al bar, un tifoso reggiano, in testa al gruppo, giunto in viale Margherita ha acceso una bomba carta che gli è esplosa nella mano destra mentre la stava lanciando, causandogli la completa perdita dell’arto (è stato denunciato per accensione e lancio di materiale esplodente). Un modenese denunciato per l’accensione di un grosso petardo sugli spalti durante la partita. Il questore Giuseppe Maggese ha dato avvio al procedimento per l’emissione dei Daspo, a cura della Divisione Anticrimine.