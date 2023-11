Petardi nei cassonetti: l’appello di Cavallaro: "Importiamo Halloween, ma senza fare danni"

"Se avete visto film o letto storie su Halloween, ditemi: a che punto compaiono i petardi nei cassonetti? Da nessuna parte, vero?" così il sindaco di Rubiera, Emanuele Cavallaro, nel giorno della celebre frase ’dolcetto o scherzetto’ - con tutti i rischi e le conseguenze del caso. Il primo cittadino ha lanciato un appello tramite un post sulla sua pagina Facebook: "Se importiamo le cose, vediamo di non aggiungerci il nostro peggio – prosegue –. Babbo Natale non parcheggia nel posto disabili". Cavallaro ha ricordato che nel passato a Rubiera alcuni cassonetti sono stati danneggiati durante i festeggiamenti di Halloween. "Invito tutti a non usare petardi in questi giorni – sottolinea Cavallaro –. Spesso, in occasione di questa festa, vengono utilizzati tra il 31 ottobre e il 1° novembre causando pure dei danni ai cassonetti come è successo alcuni anni fa nel nostro comune. È importante, come ho ribadito nel mio appello sui social, evitare questi comportamenti".

m. b.