Petizione al Comune: "Strade pericolose"

I cittadini di San Rigo, Coviolo, Castelbaldo e Ghiardo chiedono a gran voce interventi a favore della sicurezza stradale nella zona. E allo scopo, hanno presentato in Comune una petizione sottoscritta da ben 500 persone. La raccolta firme, promossa da residenti e volontari del quartiere, è stata consegnata da Stefano Ferrari, portavoce dell’iniziativa, e vidimata dal consigliere comunale Dario De Lucia (Coalizione Civica).

"Abbiamo raccolto più di 500 firme in poche settimane — spiega Stefano Ferrari, promotore dell’iniziativa —. È la dimostrazione che la richiesta di sicurezza non è un capriccio, ma un bisogno reale e condiviso da tutta la comunità. Le persone che vivono e attraversano questa zona ogni giorno chiedono azioni precise e realizzabili: l’installazione di dissuasori di velocità e attraversamenti pedonali protetti nei punti più critici; una migliore illuminazione pubblica, soprattutto nei tratti con marciapiedi assenti o incompleti; la messa in sicurezza dell’incrocio con via Ghiardo, dove si sono già verificati diversi incidenti; il rafforzamento dei controlli della Polizia Locale nelle ore di punta; una verifica complessiva della viabilità del comparto, anche in vista dei nuovi insediamenti abitativi e dei futuri sviluppi urbanistici. Non vogliamo arrivare a parlare di sicurezza solo dopo l’ennesimo incidente: la prevenzione deve essere una priorità per l’amministrazione".

"Ho voluto vidimare personalmente le firme perché questa è una battaglia di civiltà — dichiara Dario De Lucia, consigliere comunale di Coalizione Civica —. La partecipazione dei cittadini di San Rigo è un esempio positivo di democrazia dal basso".

Nella foto: De Lucia e Ferrari