Petizione contro l'espansione di Modula su aree agricole a Casalgrande

Sono state raccolte oltre 300 firme nella petizione promossa per fermare l’espansione dell’azienda Modula su aree agricole tra Salvaterra e Villalunga. Un gruppo di cittadini è fortemente contrario all’operazione di ‘cementificazione’.

I rumors riferiscono anche d’alcuni pareri piuttosto differenti sul progetto tra i componenti della maggioranza del Comune di Casalgrande. "La mobilitazione – spiega Patrizia Bonicelli, portavoce del gruppo contrario all’intervento – contro l’espansione di Modula su terreni agricoli ha raccolto in soli sette giorni 320 firme sulla petizione online oltre a decine di firme su carta e il sostegno di oltre 420 cittadini sulla pagina Facebook. I numeri parlano chiaro: moltissimi cittadini chiedono con forza che l’amministrazione comunale rispetti il territorio e blocchi questo progetto insostenibile. L’espansione di Modula su terreni verdi rappresenta un caso emblematico di cementificazione incontrollata, contraria ai principi di tutela ambientale sanciti dall’articolo 9 della Costituzione e agli impegni elettorali presi dall’attuale amministrazione".

Bonicelli spiega che nel programma elettorale la salvaguardia dell’ambiente "era uno dei punti cardine: come si può giustificare una scelta che va in direzione opposta? Dove è la coerenza con il programma della campagna elettorale fatta per chiedere il voto? In passato l’amministrazione ha dimostrato sensibilità alle richieste anche di un numero limitato di cittadini. Oggi, con una mobilitazione che coinvolge centinaia di persone, sarebbe inaccettabile ignorare questa voce collettiva".

Bonicelli sostiene che continuare a promuovere "espansioni non sostenibili, quando in futuro alcune norme permissive potrebbero essere riviste in chiave restrittiva, sarebbe una scelta irresponsabile e incoerente con il principio di precauzione. Modula è collocata in un’area dove ci sono terreni adiacenti già destinati a uso edificatorio. Perché sacrificare un’area agricola quando si potrebbe privilegiare il riuso o l’espansione su aree che saranno già compromesse?".

Per Bonicelli questa domanda merita una risposta "chiara e trasparente dall’amministrazione. Ci giungono segnali preoccupanti: nonostante i passi formali e il voto in consiglio non siano ancora avvenuti, dopo la commissione ambiente che si è tenuta alcuni giorni fa, tutto fa presupporre che l’amministrazione abbia in realtà già deciso di concedere l’espansione a Modula. Se così fosse, si tratterebbe di una grave mancanza di rispetto verso i cittadini, l’ambiente e le generazioni future".

Il gruppo chiede di "fermarsi e riconsiderare questa decisione". Intanto l’amministrazione comunale di Casalgrande in una nota ha precisato che non "ha mai sottovalutato e mai sottovaluterà le istanze provenienti dalla cittadinanza. In questo senso siamo assolutamente aperti al confronto nei tempi, nei modi e nelle sedi opportune".