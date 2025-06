Petizione contro l’impianto biogas

Dopo le proteste manifestate in assemblee e in varie iniziative pubbliche, in particolare da parte del Comitato Aria Buona, a Gualtieri è stata avviata una raccolta di firme per dire no al progetto di un impianto di biometano previsto in via D’Este, a Santa Vittoria. Da mesi il Comitato, insieme al consiglio comunale e alle varie istituzioni pubbliche del territorio, sono contrarie al progetto, che viene ritenuto negativo per gli effetti che avrebbe su traffico, sicurezza pubblica, inquinamento, qualità della vita in generale. E ieri mattina, in occasione del mercato ambulante, a Gualtieri è stato predisposto un banchetto per la raccolta di firme contro l’impianto, con i volontari impegnati all’ingresso di piazza Bentivoglio, all’altezza del portico, potendo anche spiegare meglio tutte le motivazioni della petizione.