Petizione: "Taneto, Gattatico vogliamo il medico di base"

Prosegue la raccolta di firme a sostegno della petizione per riportare un medico di famiglia nella frazione di Taneto. "In una giornata, sabato, hanno firmato 350 persone, con un consenso pressoché unanime all’iniziativa", sottolinea Franco Bassi, tra i promotori dell’iniziativa e vicino alla lista civica di sinistra ’Terra viva’. "La sottoscrizione non è chiusa – afferma Bassi –. Sta continuando presso la farmacia di Taneto e noi la rifaremo sabato prossimo al Conad. In questi giorni andremo casa per casa. Siamo certi che allontanare il servizio possa causare gravi disagi agli abitanti, in particolare alle persone più anziane o con più problematiche sanitarie". Le firme saranno saranno consegnate al sindaco Luca Ronzoni (foto) "affinché si faccia interprete della volontà dei sottoscrittori. Chiediamo che gli organi competenti si adoperino, con ogni mezzo possibile, per mantenere il medico di base nella frazione".

"I medici di famiglia sono liberi professionisti, e hanno la facoltà di scegliere liberamente la sede – spiega il sindaco –. Riceverò volentieri le firme, ma non posso costringere un mmg a spostarsi se non vuole. Pur essendoci un ambulatorio disponibile gratuitamente in certi giorni a Taneto grazie alla presenza del Ctr, il dottor Maurizio Taglia ha deciso di insediarsi nel centro medico La Camelia di Praticello. Ha funzione di sostituto per un semestre; a breve l’Ausl pubblicherà un nuovo bando e si spera potremo avere un medico definitivo. Speriamo che intenda coprire anche Taneto". Ronzoni aggiunge: "I medici sono merce rarissima, e di solito si insediano dove possono raggiungere il massimale di 1.800 pazienti, cosa consentita da un centro medico".

Francesca Chilloni