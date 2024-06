Phonocar: fatturato 2023 di 14 milioni e +20% di occupazione

Il 2023 è stato un anno importante per Phonocar che ha fatto segnare una crescita del fatturato del 15% per un totale di 14 milioni di euro, confermando il percorso di crescita degli ultimi 5 anni e ponendola al centro del mercato accessori automotive nel distretto industriale della Motor Valley. A questa crescita del giro d’affari si affianca una crescita dell’occupazione del 20% per un totale di 50 persone occupate nella sede di Reggio.

Phonocar è un’azienda storica del tessuto industriale reggiano: dagli anni ‘70 a oggi ha fatto un salto tecnologico enorme arrivando a sistemi che connettono l’auto (Internet Of Things), ai sistemi di sicurezza per il furto fino ad arrivare agli accessori per migliorare il viaggio e a progetti dedicati alle case auto e truck. "I risultati ottenuti – sottolinea l’ad Guglielmo Bagnacani (foto) – sono la prima tappa di un percorso iniziato 6 anni fa in cui l’azienda ha deciso di rinnovare la sua struttura e la sua gamma di prodotti mantenendo sempre saldi i valori e la passione che l’hanno accompagnata in questi 52 anni di attività".