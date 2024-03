"Piacere, Denaro". Con Rinaldi e Questa l’economia diventa spettacolo

Prendendo spunto dal suo libro "Le signore non parlano di soldi" e riflettendo sulle discriminazioni di genere su come donne e uomini affrontano in maniera differente il tema denaro, l’economista Azzurra Rinaldi e l’attrice Antonella Questa (nella foto) portano in scena "Piacere, Denaro", un originale e divertente spettacolo sulla consapevolezza finanziaria, mescolando dati economici e teatro. Lo spettacolo va in scena stasera alle 21 al teatro di Cadelbosco Sopra. Nasce da due domande: perché le donne non parlano di soldi? Perché hanno spesso difficoltà a chiedere quanto spetta loro? Antonella Questa e Azzurra Rinaldi hanno deciso di unire forze e competenze creando "Piacere, Denaro!" una conferenza-spettacolo in cui ai dati economici e alla storia dell’economia si alternano le voci di personaggi teatrali alle prese con il proprio difficile rapporto col denaro. Il filo conduttore della serata è la storia di donne raccontate con ironia, mentre affrontano le numerose difficoltà quotidiane che vivono in relazione ai soldi. "Piacere, Denaro!" è uno spettacolo multidisciplinare e coinvolgente, che vuole aiutare il pubblico femminile a normalizzare il proprio rapporto con il denaro e soprattutto a disinnescare quei meccanismi che impediscono loro di chiederlo. Lo spettacolo è al centro di un servizio dell’edizione nazionale di FuoriTg di Raitre. E durante lo spettacolo di stasera prevista la presenza di una troupe del Tg3 per un servizio che coinvolge anche il pubblico.

Antonio Lecci