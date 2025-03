"Piacere, dottor Darko Segovic". Il nuovo medico incontra i cittadini

"Piacere, sono il dottor Darko Segovic". Nella Sala Civica di Calerno il nuovo medico di base, con lo studio in un immobile messo a disposizione dal Comune, ha presentato il suo metodo operativo alla cittadinanza insieme ai vertici del distretto sanitario di Montecchio e l’amministrazione locale e regionale.

"Il dottor Segovic ha chiarito che intende investire sulla comunità e ha dato la sua disponibilità ad aumentare la sua presenza se la risposta dei fruitori lo richiederà, chiarendo che sarà possibile contattarlo anche oltre l’orario dell’ambulatorio e che ha intenzione di mettere a disposizione tutte le sue competenze nelle zone dove opera, ovvero Montecchio, Cavriago e Calerno, rispondendo anche tramite WhatsApp.

Una spinta ulteriore all’assistenza ai cittadini e non scontata "che altrove non è stata possibile – commenta il sindaco Marcello Moretti –. In questo senso tutta la comunità in ogni sua parte ha fatto il massimo".

Coniugare investimenti e sanità di prossimità è la combinazione vincente "per fare prevenzione vera – ha dichiarato il consigliere regionale Andrea Costa – utilizzando le diagnosi dove e quando servono. La medicina di base è fondamentale per fare da filtro".

Resta il nodo "dei medici di emergenza-urgenza – ha dichiarato Barbara Gilioli, direttrice del distretto di Montecchio –. Stiamo facendo il massimo per promuovere i nuovi servizi e le collaborazioni come quella che si è creata su Calerno sono preziose e stimolanti".