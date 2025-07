"Pianificò di ucciderla". Stalker condannato a un anno in abbreviato

Ebbe una relazione segreta con una donna: dopo sette anni lei decise di interrompere, ma lui non si rassegnò. La perseguitò e arrivò anche a ipotizzare di ucciderla assoldando un complice. Ieri il giudice dell’udienza preliminare Matteo Gambarati lo ha condannato col rito abbreviato a un anno per stalking. Da febbraio lui, un 51enne di Carpi (Modena), era stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna e al divieto di accesso al territorio di Reggiolo, con in aggiunta il braccialetto elettronico.

L’uomo aveva iniziato a minacciarla di morte, arrivando anche ad appostarsi davanti alla casa della madre. L’aveva anche aggredita causandole la frattura di una costola dopo averla presa per i capelli. In un altro episodio, avrebbe anche tentato di strangolarla.

Dopo un mese, l’uomo non solo aveva continuato a telefonarle, chiedendole di ritirare la denuncia da lei nel frattempo sporta, ma aveva anche confidato ad un amico di volersi liberare del braccialetto per ucciderla, chiedendo anche un aiuto a basso costo per occuparsi dell’occultamento del cadavere. L’amico aveva subito avvisato i carabinieri di Reggiolo e il gip aveva disposto la custodia in carcere, dove lui si trova tuttora.

L’imputato le ha chiesto scusa, si è dichiarato disponibile a seguire un corso antiviolenza e a risarcire il danno una volta uscito dalla detenzione. Ieri il pm Maria Rita Pantani ha chiesto 4 anni e 9 mesi. L’avvocato difensore Luigi Lugari ha domandato l’esclusione della recidiva (legata a un furto datato) e le attenuanti generiche perché incensurato. Il gup ha concesso le generiche equivalenti alle aggravanti e ha escluso la recidiva, riconoscendo alla parte civile una provvisionale di 5mila euro.

