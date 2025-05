Pianisti in erba per Rinaldi e Rota

Al via il secondo concorso pianistico nazionale "Giovanni Rinaldi e Nino Rota (foto)", all’auditorium di Reggiolo. Da oggi a domenica la sezione di scuola media a indirizzo musicale, dal 30 maggio all’1 giugno la sezione "pianoforte solista". Il concorso è dedicato a Giovanni Rinaldi e al nipote Giovanni Rinaldi Rota (Nino) per sottolineare il legame tra i due artisti e Reggiolo e far conoscere la loro produzione. L’1 giugno il concerto finale del concorso coinciderà con il London Conducting Workshop, per un’esperienza formativa per musicisti e aspiranti direttori di orchestra.