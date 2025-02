Piano antenne, il summit. Il Comune rassicura i cittadini: "Servirà l’ok di Arpae e Ausl"

"Conclusa la prima fase di ascolto della cittadinanza. Fondamentale il contributo della comunità per rendere i processi decisionali condivisi e partecipati". Si è concluso il due giorni fa, al Circolo La Mirandola di Pieve Modolena, un primo ciclo di incontri pubblici sul ‘piano antenne’ di Reggio Emilia, promosso dalle Consulte cittadine con la partecipazione dell’assessore alla Roberto Neulichedl, dei tecnici di Arpae e un funzionario del Servizio ambiente.

Le Stazioni Radio Base (SRB) sono impianti la cui normativa è fissata a livello europeo e nazionale. E poiché il settore delle telecomunicazioni è considerato di "interesse strategico nazionale" la normativa concede scarsissimi margini decisionali alle pubbliche amministrazioni. Perciò il Comune di Reggio, su impulso dell’assessore Neulichedl, ha voluto avviare un ampio percorso di partecipazione e trasparenza al fine di condividere attivamente con la cittadinanza le richieste di future installazioni di antenne da parte dei gestori. "Siamo qui per informare i cittadini e garantire che il piano antenne, pur nei limiti delle nostre competenze, sia gestito nel rispetto della normativa nazionale a tutela del benessere della comunità e nel segno della trasparenza", ha dichiarato Neulichedl. "Questi incontri sono un’opportunità per rendere i processi decisionali il più possibile condivisi e partecipati, riconoscendo alle Consulte un ruolo fondamentale come facilitatori del dialogo tra cittadinanza, amministrazione ed esperti del settore".

La scelta di dare ampio spazio al dibattito pubblico, raccogliendo opinioni e suggerimenti dei cittadini, è indirizzata a fornire un’informazione puntuale, dando anche rassicurazioni circa il fatto che nessun impianto può essere autorizzato se non dopo aver acquisito il parere tecnico sul rispetto dei limiti di emissioni da parte di Arpae e quello sanitario da parte dell’Ausl.

"Il nostro intento è garantire che ogni scelta sia il risultato di un iter chiaro e inclusivo, in cui i cittadini si sentano parte attiva e ben informati – ha aggiunto Neulichedl –. È importante che la comunità sia consapevole del contesto e possa contribuire con le proprie osservazioni, che cercheremo di tenere in considerazione e integrare nel miglior modo possibile", ha concluso l’assessore.