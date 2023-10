Piano emergenza-urgenza: "Servizio ridotto all’osso"

Il sindacato Uil contesta il Piano di riordino dell’emergenza-urgenza Ausl, approvato nel giugno scorso anche da alcuni sindaci della provincia di Reggio Emilia, ma che non risolve i problemi degli abitanti dei Comuni dell’Unione Appennino (Carpineti, Casina, Castelnovo Monti, Toano, Ventasso, Vetto e Villa Minozzo), anzi li rende più complessi sul piano sanitario. Ieri mattina la Uil Confederazione di Reggio Emilia ha messo in atto una protesta pacifica davanti all’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti, con la partecipazione delle categorie Uil Fpl Uil Pensionati, nell’intento di esprimere il loro disappunto sul nuovo piano di riordino dell’emergenza-urgenza territoriale, diventato ormai realtà dopo l’approvazione di giugno scorso assolutamente non condivisa dalla Uil reggiana.

"Un piano che, come congegnato, riteniamo sia destinato a creare una consistente penalizzazione, soprattutto per il territorio montano dell’Unione Appennino dove vive un numero elevato di cittadini con diverse patologie legate soprattutto all’età avanzata: in montagna la percentuale di anziani è elevata – dice Uil –. Già si riscontrano in montagna sul piano sanitario diverse criticità tra cui: riduzione degli ambulatori sul territorio, passati in questi ultimi anni da 21 a 10 sedi; i mezzi di soccorso avanzato sono passati da uno ogni 46.000 abitanti a uno ogni 48.000 abitanti, pertanto ogni mezzo sarà gravato dal servizio di 2.000 abitanti in più rispetto a prima".

Da non dimenticare la chiusura del punto nascite dell’ospedale di Castelnovo Monti, nonostante le promesse della Regione Emilia Romagna. "La riapertura dei Cau (Centro assistenza urgenza) dovrebbe snellire l’affluenza al Pronto soccorso degli ospedali – prosegue il sindacato – ma con quali risorse del personale medico ed infermieristico verranno avviati questi centri visita, considerata la carenza esistente di professionisti del settore sanitario? È evidente che si tratta solo di una promessa". Ieri mattina la presenza delle delegazioni del sindacato Uil con le bandiere all’ingresso dell’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti, ha destato un certo stupore fra gli utenti della struttura ospedaliera che hanno visto di buon grado l’iniziativa.

Settimo Baisi