Piano ’segreto’ di Seta. Il Comune smorza i toni:: "Sapevamo del cda"

L’assessore alla Mobilità sostenibile del Comune di Reggio, Carlotta Bonvicini, prova a raffreddare le polemiche sul vincolo di riservatezza apposto dal Cda di Seta sulla bozza di piano di rilancio dell’azienda di trasporto pubblico. "Non voglio minimizzare la fase di confronto, aperta da mesi con l’azienda e spesso dai toni anche duri, ma in questa fase siamo interessati a conoscere il contenuto del piano e capire se recepisce le nostre richieste, già più volte fatte pervenire all’azienda. Attendiamo quindi fiduciosi una discussione nel merito", afferma Bonvicini. Smentendo poi che l’approvazione del piano sia avvenuta all’oscuro dell’amministrazione. "Siamo in stretto contatto con il nostro delegato in Cda e presidente di Act Federico Parmeggiani, eravamo al corrente del Cda e del fatto che avrebbero visionato la proposta di piano". Da prassi, spiega ancora l’assessore, "il Cda vota una bozza di piano da sottoporre ai soci pubblici. Una procedura non nuova. L’incontro per la discussione del piano è già stato fissato. Credo dunque che ci sia lo spazio di discussione e di modifica del documento nell’incontro, già fissato, del 6 febbraio", conclude Bonvincini.

Cgil e Cisl di Reggio Emilia insorgono invece contro il Cda di Seta, che lunedì avrebbe approvato il piano di rilancio dell’azienda di Trasporto pubblico imponendo però ai consiglieri di amministrazione (tra cui i rappresentanti dei Comuni soci) il vincolo di riservatezza. Impedendo quindi ai sindaci di Modena, Reggio Emilia e Piacenza di conoscere i contenuti del documento fino al prossimo 6 febbraio. La Cisl Emilia Centrale parla di "uno schiaffo, un bavaglio ai sindaci e a tutte le comunità dei cittadini che rappresentano. Cittadini che, coi loro soldi, mantengono Seta e il Trasporto pubblico locale". Il sindacato continua ammonendo: "Non è con gli sgambetti istituzionali e con la mancanza di rispetto che Seta risolverà i suoi problemi. Citofonare per conferma le centinaia di famiglie i cui figli, a causa delle corse cancellate, viaggiano su autobus pollai". Dal punto di vista tecnico, secondo la Cisl, "la clausola di riservatezza in questo caso vale zero" perché nel "Cda siedono i rappresentanti nominati (o confermati) dai sindaci, in virtù di un vincolo fiduciario e di trasparenza, che non può mai venire meno. Per cui, se i primi cittadini convocassero i consiglieri che hanno nominato potrebbero serenamente ottenere la visione del piano di rilancio. E se ciò non accadesse, i manuali suggeriscono la revoca del mandato". A parte questo però "il punto centrale è che Seta è una società pubblica, sostenuta con soldi pubblici. Fingere che sia una semplice Spa e pretendere di applicare strumenti come la clausola di riservatezza non sta in piedi". Ma c’è di più: "La violenza con cui è stata imposta la clausola di riservatezza, quasi impone ai sindaci di intervenire a tutela della trasparenza e delle comunità che rappresentano", incalza ancora la Cisl.

"Procedere con colpi di mano, costringere i soci ad arrivare al meeting del 6 febbraio senza una adeguata preparazione non è solo una figura grama per Seta, ma espone al rischio che il piano sia rigettato, in tutto o in parte. Perdendo altro tempo prezioso per gli autisti e tutti i lavoratori che sono allo stremo", stanga ancora la Cisl. Non meno dura la posizione della Cgil reggiana: "Ci chiediamo se abbia ancora senso, dato l’atteggiamento dell’azienda, parlare per i territori di trasporto ‘pubblico’", commentano da via Roma. "L’idea che questo tipo di gestione sia una risposta dell’azienda alla legittima richiesta di presa visione preventiva del piano da parte dei sindaci e dei presidenti di Provincia dei territori soci si configura come un segnale di protervia ed insofferenza di Seta verso chi ha la responsabilità pubblica di far funzionare un sistema di trasporto pubblico di qualità", sottolinea Luca Chierici, della segreteria Cgil.