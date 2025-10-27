La strage non è inevitabile

Piero Fachin
La strage non è inevitabile
ReggioEmilia
CronacaPiano sosta ospedale, ira Cgil e Uil: "L’Ausl trovi soluzioni concrete"
27 ott 2025
REDAZIONE REGGIO EMILIA
Piano sosta ospedale, ira Cgil e Uil: "L’Ausl trovi soluzioni concrete"

Sui parcheggi del Santa Maria e sulla contrattazione, serve un cambio di passo. Chiediamo risposte concrete per i lavoratori. I sindacati Cgil e Uil attaccano sul discusso piano sosta all’ospedale. "Nonostante i numerosi solleciti la situazione è in stallo e il Comune continua a mantenere una posizione attendista, demandando la gestione della questione ai tavoli dell’Ausl da cui però non arrivano risposte chiare né soluzioni praticabili", chiosano Gaetano Merlino (Fp Cgil) ed Emanuele Stavolo (Uil Fpl). I quali poi scoccano una frecciata avvelenata: "Spiace rilevare, come appreso dalla stampa, che Ausl ha inviato una comunicazione alla Cisl lo scorso 22 ottobre dichiarando che “il piano sosta avrà avvio solo a conclusione del confronto ora in corso”, escludendo dai destinatari della missiva la Fp Cgil e la Uil Fpl: un modus operandi su cui chiederemo spiegazioni. Per noi è bizzarra la discussione aperta sull’ipotesi di edificare, in tempi rapidi, un parcheggio multi-piano che dovrebbe giungere come esito di un percorso partecipativo in cui alcune sigle sindacali sarebbero pronte a offrire il proprio contributo in termini di progettazione, ingegneria civile, architettura ed eco-sostenibilità. Preferiamo stare coi piedi per terra, fare sindacato e continuare a sostenere la richiesta di buon senso per i dipendenti: la possibilità di usufruire gratis del parcheggio".

Infine spostano l’attenzione sulle "trattative aziendali che sono ferme: nessun avanzamento sull’accordo per la retribuzione delle guide di tirocinio, né sui differenziali economici di professionalità, strumenti indispensabili per valorizzare le competenze del personale".

LavoroSindacati