"Piano urbanistico scritto insieme ai bambini"

A Scandiano anche i bambini hanno collaborato per la redazione del piano urbanistico generale (Pug). Consumo di suolo ai minimi storici, focus sulle energie rinnovabili e mobilità fragile, pochi nuovi insediamenti, attenzione al centro storico, sensibilità verso chi vivrà la Scandiano sono le direttrici seguite dal Comune per realizzare (insieme a un pool di esperti in materia) il Pug che disegnerà Scandiano per i prossimi anni. La proposta di piano è già disponibile per la consultazione sul sito web del Comune. Entro il 18 marzo chiunque può prenderne visione. Al termine del periodo di osservazioni e prima dell’assunzione definitiva, è previsto un passaggio in consiglio comunale. "L’accento del Pug che la mia amministrazione è stata chiamata ad assumere è stato messo sulla ricucitura degli strappi che negli anni erano stati fatti sul territorio – sottolinea il sindaco Matteo Nasciuti –. Abbiamo voluto disegnare una Scandiano più verde, più attenta alla mobilità sostenibile, ai cambiamenti climatici, alle persone fragili. È finita la stagione dell’espansione urbanistica: si è aperta la stagione della conversione ecologica". L’assessore all’urbanistica Claudio Pedroni ha spiegato che negli ultimi anni, anche a causa di alcune espansioni urbanistiche pianificate e non realizzate, è stato possibile "ottenere il grande risultato del contenimento del consumo di suolo che in alcune annate è stato anche negativo. Si tratta di un risultato figlio dell’impegno dell’amministrazione nell’adottare politiche di rimboschimento e tutela e riqualificazione dell’esistente. Il Pug che abbiamo assunto in giunta è uno strumento flessibile, dinamico e pronto a rispondere a esigenze che dovessero manifestarsi anche in un momento successivo".

Tra le azioni pianificate, la riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica con il rinnovo del parco lampade a led e installando regolatori di flusso, potenziamento reti di piste ciclabili urbane e lungo le principali connessioni extra-urbane, installazione di impianti fotovoltaici integrati nelle strutture edilizie. Il Pug fotografa l’esistente guardando al futuro con lo sguardo unico di bambine e bambini. A loro è stato chiesto, attraverso un lavoro di mesi nelle scuole, di indicare le linee strategiche della Scandiano che vorrebbero. "Ne è emersa – dicono dal Comune – una fotografia bellissima di una città ricca di parchi pubblici, zone verdi, aree sportive, piste ciclabili, interventi di moderazione della velocità sulle strade cittadine".

Matteo Barca