Piano urbanistico, tre laboratori pubblici per immaginare il futuro

Tre laboratori pubblici sul futuro del territorio. I Comuni di Bagnolo, Cadelbosco Sopra e Castelnovo Sotto, componenti l’Unione Terra di Mezzo, invitano la cittadinanza a contribuire alla definizione delle linee strategiche del nuovo Piano Urbanistico Generale (Pug) intercomunale, prendendo parte ai laboratori previsti nelle prossime settimane. Un’occasione importante per contribuire in prima persona alle trasformazioni future del proprio territorio, della comunità e dell’ambiente in cui si vive e si lavora. Il laboratorio, che è pensato appositamente per non esperti, offre uno spazio aperto di confronto per raccogliere idee, bisogni, segnalazioni e proposte concrete da parte di abitanti singoli, gruppi e associazioni.

Si possono pensare gli scenari di trasformazione del territorio fra dieci anni, nel 2035. Non sono richieste conoscenze tecniche o specialistiche, tutti possono dare il proprio contributo ed esprimere punti di vista. Per favorire la massima partecipazione, l’incontro è itinerante e replicato con gli stessi contenuti in tre serate, lasciando a ciascuno la libertà di scegliere quando e dove partecipare. Gli incontri sono previsti il 13 maggio alle 20.45 al Maki Pub d via Boiardo a Bagnolo, il 21 maggio alle 20,45 al Centro Futura di via Galileo a Cadelbosco, lunedì 26 maggio alle 20,45 al bocciodromo di via Petrarca a Castelnovo Sotto.