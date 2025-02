Pianoforte, clarinetto e due grandi interpreti

Musica di qualità oggi alle 17 alla sala dei Miti di palazzo Sartoretti a Reggiolo, nell’ambito della stagione del teatro Rinaldi, con il concerto del duo Ichos formato da Sofia Parrinelli (foto), vincitrice ex-aequo con Nicolò Anzivino, del primo concorso pianistico nazionale "Rinaldi-Rota" nel 2024, e Maria Grazia Della Penna al clarinetto.

In programma brani di Albéniz, Ligeti, Bernstein, Gentilucci e Templeton. All’evento partecipano anche studenti del liceo artistico "Gaetano Chierici" di Reggio. Ingresso a 10 euro con prevendite su Vivaticket oppure telefonando al 375-6387639 (prenotazioni@teatrorinaldi.it). Il concerto è legato al concorso pianistico dedicato a Giovanni Rinaldi e Nino Rota, musicisti vicini al territorio reggiolese. Il concorso, che ha lo scopo di promuovere la cultura musicale incoraggiando i giovani allo studio della musica, è strutturato in due sezioni: scuola media a indirizzo musicale per pianoforte solo, gruppi strumentali con pianoforte (dal duo fino alla grande orchestra e coro) e pianoforte solista. La prima edizione, che si è svolta nel 2024, ha ottenuto notevole successo, dimostrando un’alta qualità delle esibizioni dei partecipanti.

• Musica anche alla rassegna Phos Hilaron, promossa dalla Casa Madonna dell’Uliveto alla chiesa di Montericco, ad Albinea, dove oggi alle 18 è in programma la riflessione dal titolo "La cura come consolazione" affidata alla prof.ssa Alessandra Augelli, ricercatrice presso il Dipartimento di Pedagogia dell’Università Cattolica, accompagnata dagli interventi musicali all’organo di Stefano Pellini. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti.

a.le.