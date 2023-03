Piantate alberi nei vostri giardini

Domani dalle 9,30 alle 12,30 in piazza Umberto I a Poviglio vengono distribuiti gratuitamente i giovani alberi messi a disposizione dalla campagna regionale "Mettiamo radici per il futuro". A disposizione circa 150 piante: acero riccio, rosa canina, serenella, frassino, ligustro selvatico, melograno, carpino bianco, viburno lantana. Coloro che non riusciranno a ritirare un albero durante la mattinata di sabato, potranno rivolgersi al vivaio convenzionato Sassi Garden a Villa Cella.

Il Comune di Poviglio ha aderito al progetto, occupandosi della distribuzione gratuita di alberi, che i cittadini potranno mettere a dimora in cortili, giardini e altre aree private. Alla distribuzione sono attese anche le Guardie giurate ecologiche volontarie per consigli e informazioni legate su cura e su l’adeguata gestione delle piante.