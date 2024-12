Piantato l’"albero Marcello". Omaggio al compianto Balasini

Un albero piantato in un’area pubblica a Gualtieri per ricordare Marcello Balasini, storico volontario, scomparso esattamente un anno fa per complicazioni cliniche seguite a un grave malore.

Presenti alla cerimonia il sindaco Federico Carnevali con altri amministratori pubblici, i familiari di Marcello e numerosi cittadini. E’ stata ricordata la disponibilità che Balasini aveva sempre dimostrato verso gli altri.

E il nuovo albero è stato piantato proprio per onorare il suo ricordo.

Era stato consigliere comunale di maggioranza, impegnato nell’Auser, nel gruppo Amici del Bar Parigi, nella Protezione civile, Pro loco, fino al progetto degli Orti Sociali.