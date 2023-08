Piante a fuoco nel parco Non escluso il vandalismo

Piante a fuoco lunedì notte nel parco Andreoli di Rubiera. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per riportare la situazione di emergenza sotto controllo.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita o intossicata durante le operazioni di spegnimento. Sono ancora da accertare con esattezza le cause del rogo.

"Lunedì notte sono bruciate quattro piante – spiega il sindaco Emanuele Cavallaro –. Erano abbastanza secche: quindi è difficile dire se l’incendio sia legato a qualche mozzicone o a qualche azione vandalica volontaria. In ogni caso stiamo recuperando informazioni dalle forze dell’ordine e vigili del fuoco per predisporre una denuncia. Il parco è dotato di videosorveglianza. Nel caso si individui il responsabile di un eventuale atto volontario sarà perseguito secondo la legge. Proprio in queste settimane stavamo predisponendo un progetto di riqualificazione del parco che prevedeva anche uno sfoltimento di quella coltre verde che crea una zona troppo nascosta".

Cavallaro assicura che il rinnovo del parco è previsto entro fine anno. Saranno dunque compiuti alcuni interventi.

"Spariranno angoli nascosti, ci sarà più luce e la piazzetta centrale diventerà un’aula all’aperto per le scuole, utile anche per altre piccole iniziative", sottolinea sempre il sindaco rubierese.

Alcuni cittadini, dopo l’incendio, hanno intanto chiesto provvedimenti per il parco Andreoli. Sui social network c’è chi denuncia che il parco è "fuori controllo" e "allo sbando" con la proposta di cancelli e orario di chiusura.

Il sindaco Cavallaro, rispondendo alle critiche, ha ricordato che le piante "erano già in buona parte secche: al momento non si può escludere nessuna ipotesi, sia quella accidentale o quella di un rogo colposo. Aspettiamo il rapporto dei vigili del fuoco e provvediamo a fare denuncia. Per il parco abbiamo pronto un progetto che sarà portato avanti nei prossimi mesi".

Matteo Barca