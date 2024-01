Piante abbattute, Europa Verde rilancia: "Per noi erano sane, servono altre verifiche"

Non hanno convinto del tutto le motivazioni fornite al Carlino dal Comune di San Martino sull’abbattimento "per motivi di sicurezza" di alcune querce di via Pilastrello, in paese. Paolo Burani, Europa Verde: "Mi risulta che fossero piante in salute, senza prescrizioni di abbattimento per malattie o pericolo di crollo. Credo sia necessario effettuare ulteriori accertamenti". E aggiunge il valore di quelle querce per la comunità: "Esiste il valore ornamentale dell’albero, che è determinato da prezzo di vendita al dettaglio, valore estetico e stato fitosanitario, localizzazione, dimensioni, deprezzamento per eventuali danni o stato. Si arriva a un valore di 14.400 euro a pianta, per un totale di oltre 86mila euro".