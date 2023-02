Piante di marijuana coltivate in casa, condannato a sei mesi e a una multa di 1200 euro

Poche piante di marijuana coltivate, ma tanto stupefacente ritrovato in casa: era per uso personale o destinato alla vendita? Alla fine del processo in abbreviato, il giudice Sarah Iusto ha condannato l’imputato a 6 mesi più una multa di 1.200 euro, pena sospesa, riqualificando l’imputazione di spaccio nell’ipotesi lieve. Lui, un 42enne originario di Sassuolo (Modena) e residente a Toano, era stato arrestato in novembre dai carabinieri: dalla perquisizione domiciliare nel suo monolocale, vicino a un capannone agricolo dove lavorava, erano emersi 3,3 chili di marijuana, oltre a bilancino, buste di cellophane e macchina per il sottovuoto. Scoperta una piccola piantagione, coi resti delle radici delle piantine.

Durante l’udienza di convalida dell’arresto, aveva sostenuto di aver fatto uso in passato di cocaina, rispetto alla quale la marijuana rappresentava un sostituto più leggero. Da qui l’idea di coltivarla, ottenendo però un quantitativo di foglie molto maggiore del previsto. Era stato rimesso in libertà in attesa del processo. Ieri sono stati sentiti due testimoni, amici dell’imputato, che hanno negato che la droga fosse stata loro venduta: "La coltivazione si vedeva. Gli consigliai di tagliarla e di tenerla per sé perché era abbondante. Poi vidi i sacchi sul tavolo".

Il pm ha chiesto 1 anno di condanna e le attenuanti generiche. L’avvocato Carmine Migale ha chiesto innanzitutto che si riqualificasse il reato: "La vicenda rientra nella coltivazione domestica, per la quale le Sezioni unite della Cassazione hanno individuato i criteri, così da distinguere le fattispecie penale e amministrativa: le minime dimensioni, e in questo caso parliamo di cinque piantine; poi lo scarso quantitativo di stupefacente ricavabile e la mancanza di elementi che provino l’inserimento nel mercato della droga".

Da qui la richiesta di assoluzione, o derubricazione in sanzione amministrativa o il minimo della pena. A commento della sentenza il legale ha dichiarato: "Leggeremo le motivazioni, ma credo che appelleremo la sentenza, la coltivazione a uso domestico come in questo caso non è reato. L’imputato non era inserito in alcuna attività di spaccio, né lo sarà mai: il suo è un uso prettamente personale".

Alessandra Codeluppi