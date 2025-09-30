Piante e animali, bilancio positivo. Ma sparisce l’incasso di uno stand

Soddisfazione degli organizzatori per l’esito di ‘Piante e animali perduti’, la mostra mercato in scena nel fine settimana a Guastalla. Lontani i numeri record di altre edizioni passate, anche per il meteo non proprio favorevole del sabato, che ha fatto contare ai promotori circa 12 mila presenze, con un pubblico stimato in oltre ventimila nella soleggiata domenica. Tra i circa 500 espositori sono stati premiati i più "meritevoli" secondo una giuria di esperti: per l’artigianato ha vinto l’azienda agricola Spirito Silvestre, per il florovivaismo primo posto per Europiante Sottile, per l’enogastronomia ha vinto l’azienda Collinelle. Per la gara del canto del gallo, all’alba di domenica, ha trionfato un esemplare di un allevatore del Parmense.

E nella ’cittadella della Protezione civile’, allestita nel parcheggio dell’ex ospedale, è stata pure inaugurata una potente motopompa donata dalla ditta Saer al coordinamento provinciale dell’associazione. Molto partecipata la premiazione del Palio di San Lucio, che ha visto concorrere il Parmigiano Reggiano dei caseifici della Bassa. Primo posto per il Castellazzo di Campagnola, seguito dal San Girolamo e dal San Bartolomeo di Poviglio. Porte aperte, inoltre, a palazzo ducale, per visitare gli Appartamenti, riaperti nei giorni scorsi dopo una lunga attività di cantiere. Non sono mancati i furti, pur se in costante presenza di forze dell’ordine e pattugliamento. Tra gli episodi denunciati ai carabinieri pure il furto dell’incasso di uno stand situato in piazza Mazzini, attuato con destrezza sabato pomeriggio, per un bottino piuttosto consistente.

Antonio Lecci