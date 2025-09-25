Piante e animali perduti. Spunta la ‘Cartoguida’

Inizia con un evento speciale l’edizione 2025 della fiera ‘Piante e animali perduti’, in centro a Guastalla, con eventi per tutto il fine settimana. Intanto, stasera alle 21 a palazzo ducale viene presentata la nuova ’Cartoguida: dal passato al futuro’, uno strumento che unisce topografia, storie e percorsi per raccontare la ricchezza della golena del Po. La prima versione risale al 2001: un pieghevole che, oltre a mostrare le aree golenali riqualificate dai volontari della Cooperativa Eden, aveva proposto un regolamento ambientale innovativo, basato non sui divieti ma su suggerimenti per una fruizione più consapevole.

Da allora la sensibilizzazione promossa dall’Osservatorio locale del paesaggio Bassa Reggiana ha fatto crescere un nuovo progetto: una cartoguida che diventa anche "mappa di comunità". La base cartografica, aggiornata al 2024, è il cuore pulsante della guida. Da questa si diramano i rimandi a elementi storici e naturalistici che caratterizzano la golena del Po: fiume, zone umide, viali, sentieri. Ogni elemento è raccontato attraverso le sue origini, ma anche attraverso le modalità con cui può essere vissuto oggi, favorendo conoscenza e coinvolgimento emotivo. Non solo mappe: la cartoguida accoglie anche storie, immagini, ricordi ed emozioni. E da domani al via il programma di "Piante e animali perduti", con i vari spazi della ristorazione tradizionale in piazza Matteotti e nel cortile di palazzo ducale, oltre a incontri, mercati, esperienze e convivialità dedicati al rapporto tra uomo, natura e tradizione, tra sabato e domenica.

Antonio Lecci