Piante e arbusti in cornice come vere opere d’arte

Le strade di Castelnovo trasformate in gallerie d’arte all’aperto grazie al progetto innovativo e suggestivo della Pinacoteca botanica diffusa, ideato dall’artista Ermanio Beretti. L’obiettivo, afferma Beretti, è catturare l’attenzione dei passanti e stimolare la riflessione sulle piante spontanee nell’ecosistema locale. Piante che si insinuano nelle crepe dei muri, nelle fessure tra le pietre e persino nelle caditoie d’acqua piovana, dimostrando una straordinaria capacità di adattamento e resilienza.

"Erbe vagabonde che ci parlano dai muri", dice Beretti, in grado di sopravvivere con pochissima terra, una minima quantità di luce e l’umidità dell’atmosfera. Offrono, in cambio, bellezza, ossigeno e nutrimento, contribuendo alla biodiversità locale e inoltre contribuiscono all’alimentazione degli insetti e degli uccelli.

Il progetto ideato da Beretti è semplice ed economico: si basa sull’uso di vecchie cornici ridipinte con colori vivaci, che incorniciano le piante spontanee proposte come opere d’arte, con cartellini esplicativi che indicano nomi e caratteristiche. Un’iniziativa che non solo valorizza le qualità nascoste di queste piante resilienti, ma riscopre anche il loro ruolo storico e culturale. Nel mondo contadino, molte di queste piante erano conosciute e utilizzate come ingredienti per ricette tradizionali o per scopi curativi.

La mostra permanente a cielo aperto può essere ammirata in diverse strade del centro di Castelnovo Monti, da via Primo Maggio a via Dante, via Franceschini nel centro storico e via Roma. La galleria rappresenta anche una ‘lezione’ a cielo aperto sulle piante.

Positivo il commento del vicesindaco e assessore alla xultura di Castelnovo Monti, Emanuele Ferrari: "Abbiamo creduto subito nel forte valore artistico, ma anche culturale e didattico di questo progetto, che appena realizzato è sotto gli occhi di tutti. Ci fa piacere pensare che chi passeggia nel centro del paese, alzi lo sguardo verso queste forme di vita che sono non solo belle e preziose, ma anche ispiratrici con la capacità di prosperare nelle difficoltà. Nelle prossime settimane, tra fine agosto e inizio settembre, organizzeremo una ‘passeggiata didattica’ per far conoscere meglio e apprezzare pienamente la ’Pinacoteca botanica’".

