Piante, fiori e trecento bancarelle Entra nel vivo la fiera di San Marco

MONTECCHIO

Un ponte d’aprile speciale, con la Fiera di San Marco che torna con il mercatino dei prodotti tipici naturali e biologici, l’esposizione di piante e fiori, e ben 300 bancarelle in tutto il centro storico.

Già ieri, per la gioia di tutti i bambini e ragazzi, a partire dal pomeriggio sono entrate in funzione le attrazioni del Luna Park collocate in piazza del Mercato nuovo.

Oggi alle 10.30 si terrà l’intitolazione del Sentiero delle Staffette Partigiane della Val d’Enza: il ritrovo è in via Barilla (ingresso parco Enza), poi si percorrerà insieme un tratto del sentiero.

Domani si svolgerà il Mercatino dal "Robi veci", con un punto ristoro a cura della parrocchia di Aiola, mentre lunedì onore ai cippi partigiani in via Curiel (ore 18); letture sceniche con musica dal vivo dedicate alla Festa della Liberazione nella Sala della Rocca (ore 20.30) e (ore 21,30) fiaccolata per la Pace in via Repubblica.

Il clou ovviamente sarà martedì 25 aprile con una fiera che ha conquistato un ampio pubblico perché si propone come un appuntamento fisso soprattutto per gli amanti della natura e del verde.

Alle ore 10 si terrà la cerimonia inaugurale nel cortile interno del Castello medievale.