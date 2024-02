Piantedosi:: "La dignità va assicurata"

"Fermo restando che tutto deve essere accertato nelle sedi competenti, e quindi dare giudizi molto netti preventivamente è sempre qualcosa che deve avere un certo riguardo, è ovvio che non sono cose accettabili. Ogni volta che una persona è ristretta, sotto la vigilanza di organi dello Stato, deve essere assicurata la dignità della persona in modo duplice rispetto alle normali condizioni". Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi (foto) ha risposto durante una visita a Imola a chi gli chiedeva un commento sul video del pestaggio.

Più netto il commento del deputato Ettore Rosato (Azione-Per): "Dei poliziotti penitenziari hanno evidentemente sfogato le loro frustrazioni su un detenuto a loro affidato dalle istituzioni. Un comportamento violento, inaccettabile, ingiustificabile da nulla sia accaduto prima. Vedere quei poliziotti comportarsi così rende un`immagine negativa di una categoria intera che invece ogni giorno fa seriamente un lavoro pesante e poco pagato. La magistratura e i vertici del Ministero della giustizia procedano con estrema rapidità".

Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria, afferma che i dieci agenti nella bufera "non rappresentano il Corpo di polizia penitenziaria che, peraltro, attraverso i nuclei investigativi centrale e regionale ha condotto le indagini su delega della locale Procura della Repubblica". E "non si può neppure parlare di poche o tante ‘mele marce’ perché ciò che è palesemente marcia è la cesta, è marcio il contenitore, è marcio il sistema carcerario e tende a far marcire tutto ciò che vi è dentro. Nelle carceri innumerevoli sono i disordini, le risse, le aggressioni agli operatori e il numero dei suicidi fra i detenuti e gli agenti. Scaricare sui singoli, al di là delle soggettive responsabilità penali, significherebbe non voler per l’ennesima volta affrontare il problema alla radice". Per il sindacalista servono "un decreto carceri per consentire cospicue assunzioni straordinarie con procedure accelerate e il deflazionamento della densità detentiva attraverso una gestione esclusivamente sanitaria dei malati di mente e percorsi alternativi per i tossicodipendenti".