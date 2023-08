"Piantedosi ’sfratta’ i richiedenti asilo. Sono decine in città"

"Apprendo dalla stampa che il ministro Piantedosi avrebbe emanato una circolare indirizzata a tutte le prefetture, per “sfrattare” anzitempo le persone accolte nei Centri di Accoglienza e far posto ai migranti appena sbarcati. In sostanza si scarica sui più vulnerabili l’incapacità nella gestione degli arrivi e dell’accoglienza, che abbiamo più volte denunciato".

Inizia così la dura nota firmata da Daniele Marchi, assessore al welfare del Comune di Reggio, che interviene sulla circolare datata 7 agosto in cui il ministro sollecita le prefetture a far uscire dai centri d’accoglienza chi ha già ottenuto il visto di rifugiato, ma ancora in attesa di una collocazione ulteriore.

"Come il ministro certamente sa – continua Marchi – tra il riconoscimento della Protezione e il rilascio del permesso di soggiorno possono passare anche mesi, non certo per colpa dei cittadini, ma per le lentezze del Ministero stesso. Fin ad oggi quel periodo di attesa avveniva dentro il sistema di accoglienza, quindi all’interno di strutture in grado di tutelare i migranti e di fornire loro assistenza di base. Ora, con questa circolare c’è il rischio concreto che migliaia di persone in tutta Italia vengano sbattute per strada".

E la problematica tocca anche il nostro Comune, secondo Marchi :"Saranno decine sul nostro territorio. Persone che sono in attesa di avere i documenti e quindi impossibilitate temporaneamente a trovarsi un alloggio o un lavoro regolare. Certamente i singoli prefetti non possono opporsi a una circolare che, una volta effettuati questi “sfratti”, produrrà problemi di sicurezza e di ordine pubblico assai complicati. Per questo la circolare deve essere immediatamente ritirata dal Ministro e vanno individuate altre soluzioni per la gestione dei nuovi sbarchi".

Nelle settimane scorse l’arrivo di nuovi migranti dalle nostre coste aveva fatto scattare l’allarme anche a Reggio, che rischia di non riuscire ad assorbire la nuova ondata migratoria con il suo sistema di accoglienza diffusa, e dover quindi riaprire grandi centri d’accoglienza.