Pianura Padana, una cappa di smog: riflettiamo

Particolarmente allarmanti appaiono i dati emersi, poche settimane fa, sul sito dell’Esa (Agenzia Spaziale Europea). La Pianura Padana, fulcro agricolo e industriale dell’Italia, è una delle aree d’Europa maggiormente inquinate. Purtroppo, il grande uso di combustibili e le altre attività antropiche stanno incidendo negativamente sulla salute degli abitanti e sul territorio. I fattori che contribuiscono all’inquinamento dell’aria in questa zona sono svariati: la particolare conformazione morfologica della regione, l’industrializzazione del territorio e l’alta densità demografica. L’elevato traffico veicolare e le attività industriali emettono cospicue quantità di sostanze inquinanti, che, a causa della caratteristica conformazione a conca e di particolari condizioni meteorologiche, rimangono intrappolate all’interno della regione, non permettendo un ricircolo sufficiente dell’aria. Tra i principali inquinanti atmosferici, come si può leggere dai dati riportati dall’Arpae (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e l’Energia dell’Emilia Romagna), ci sono: pm10, pm2,5, ossidi di azoto, nh3, COV e, infine, so2. Nelle ultime settimane, in particolare, il limite di pm10 (50 µg/m3) è stato ampiamente superato, raggiungendo addirittura i 108 g/m3. Si tratta di sostanze dannose per la salute umana, che possono provocare malattie respiratorie, neurodegenerative, cardiovascolari e l’insorgenza di tumori. Tutela e risanamento della qualità dell’aria sono i principali obiettivi messi in campo dalla regione Emilia Romagna, che sta attuando vari piani ecologici per far fronte a questa difficoltà. Innanzitutto, per limitare il più possibile l’inquinamento dell’aria, è stato stabilito un piano aria integrato regionale (Pair 2030), che agisce sia su scala locale (Emilia-Romagna) sia su tutto il bacino padano. Tra le principali misure temporanee adottate per ridurre i livelli di sostanze nocive concentrate nell’aria ricordiamo: il divieto di combustione e di accensione di fuochi all’aperto, l’obbligo di mantenere il riscaldamento di case, uffici e negozi entro i 19 gradi e soltanto in specifiche fasce orarie, la parziale limitazione della circolazione di tutti i veicoli Euro 0 e 1 di qualsiasi alimentazione e dei veicoli Euro 2, 3 e 4 a gasolio. È necessario riflettere sull’impatto dell’attività umana su quest’area e trovare delle soluzioni concrete, non restando indifferenti dinanzi a questo problema, perché si tratta della nostra terra. Si spera che la sensibilizzazione portata avanti dai governi aumenti, portando ai risultati sperati, e che tutti i cittadini si impegnino, contribuendo attivamente e concretamente. In fondo, basterebbe avere delle piccole accortezze personali, prestando attenzione nella quotidianità, e utilizzare le energie rinnovabili. Classe III A

(disegno di Palmieri Viola

e Gavril Pavel Cristian)